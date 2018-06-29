映客要开发社交游戏 光靠直播已经留不住人了

游戏拯救直播。

来源：界面新闻

作者：彭新

6月27日，映客直播正式公布香港首次公开募股（IPO）方案。根据招股书，公司此次计划发行约3.02亿股，占发行及资本化后总股本的15%。公司拟定招股价为3.85港元至5港元区间，最多拟集资15.12亿港元。映客将于6月28日至7月4日招股，7月12日在港上市。若成功上市，映客将成为港股第一只互联网直播概念股。

不过，在弹幕视频网站Bilibili（下称B站）、爱奇艺、虎牙相继登陆美股，芒果TV也拟通过以注入快乐购的方式间接上市，以及花椒也在6月27日晚间宣布将与六间房重组后，映客格外需要新的增长点。

在丰富产品内容上，看起来映客将强化在游戏的投入，在6月28日更新的招股书中，映客提到募资用途第一条就是开发游戏，目前映客正在开发一款以卡牌游戏为特色的新社交游戏，该游戏的先期投入是970万人民币，预计还将持续投入6000万人民币，哟咻的合计研发和经营预算为6970万人民币。此外，映客计划于未来两年中发布数款社交小游戏及小程序。

在提及移动直播市场现状时表示，中国移动直播市场在2016年迅速发展后，2017年行业活跃及付费用户群增长放缓。此外，由于有更多公司加入，市场被进一步分化，公司用户亦存在体验后活跃度降低及选择其他娱乐方式的情况。

目前映客业务主要分为直播业务、网络广告和其他业务三大板块，而公司收入大部分来自直播业务，2015年、2016年、2017年三年期间，直播业务所得占其总收入的比重分别为94.6%、99.8%、99.4%。截至2017年第四季度，映客平均月活为2518万，平均每月付费用户为65.2万人。

前映客称，此次上市所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动、开发技术以及战略投资等方面。

按照招股书描述，映客并不以游戏主播生态为核心业务，这导致在用户粘性上映客要小于游戏类直播，目前，映客的估值最高约为88亿元，这与“游戏直播第一股”虎牙当前逾450亿元的市值存在较大差距。

发力游戏也许能改善映客的营收模式，包括提升每月付费用户人数。

值得注意的是，映客此次IPO引入的两名基石投资者之一、将认购1000万美元映客股份的B站。行业评价，比起本身“弹幕网站”的定位，B站看起来更像是一家游戏公司。

2015年，B站收入主要来自于游戏和广告，收入分别为8600万元以及1900万元。2016年，B站重点发展游戏业务，该收入达到了3.42亿元，总收入达到了5.23亿元。2017年，B站总收入达到了24.68亿元，其中游戏业务贡献了20.58亿元的收入。

5月24日，B站发布上市后首份财报，其中显示，B站依然有接近80%的收入来自于移动游戏，移动游戏的收入较去年同期增长了97%，较上一季度增长了11.5%。

由于映客的移动平台属性，获得谷歌投资的手游直播平台触手直播，可能是映客发力游戏直播后，首先直接面对的对手，据全天候科技报道，触手直播2015年7月份成立，团队拥有200多名成员，以运营为主，占20%。目前触手手游直播主播开播数达到了800万，跻身一线直播平台的行列。注册下载用户数达到9000万，日活跃用户数在800万，日弹幕数量达到1200万，游戏主播日活在25万以上。

看来，对映客来说，无论是效仿B站亲自运营游戏，还是对标触手直播在游戏直播上投入资源，游戏都是绕不过去的增长点。