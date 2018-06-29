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直击|猎聘网上市首日开盘遭破发 较发行价下跌4.2%

直击|猎聘网上市首日开盘遭破发 较发行价下跌4.2%
2018年06月29日 09:33 新浪科技
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直击|猎聘网上市首日开盘遭破发 较发行价下跌4.2%
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　　新浪科技讯 6月29日上午消息，猎聘网今日正式登陆港交所，股票代码06100。猎聘网今日开盘价31.6港元，较33港元的发行价下跌4.2%，开盘即遭到破发。若以开盘价计算，猎聘网市值156.6亿港元。

　　猎聘网于2011年上线，当年获得经纬中国主导的A轮融资，2013年再次获得经纬中国主导的B轮融资，2014年获得由华平领投、经纬中国跟投的7000万美元C轮融资。2016年完成D轮超1亿美元融资，估值近10亿美元。

猎聘网创始人兼CEO戴科彬猎聘网创始人兼CEO戴科彬

　　猎聘网今年4月提交了赴港IPO申请，摩根士丹利摩根大通是其联合保荐人。招股书显示，猎聘网收入从2015年的3.456亿元增加至2016年的5.871亿元，2017年为8.247亿元，复合年增长率为54.5%；2015年净亏损2.307亿元，2016年亏损1.397亿元，2017年净利润755万元；按照非国际财务报告会计准则，经调整后2015年净亏损2.224亿元，2016年亏损1.285亿元，2017年净利润1670万元。

　　招股书显示，截至2017年12月31日，猎聘网拥有3890万个人注册用户，24.86万企业用户和10.184万猎头。个人注册用户从2015年2500万名增至2017年的3890万名，复合年增长率24.8%；企业用户从2015年的75088名增加至2017年24.86万名，复合年增长率为82%；猎头从2015年的62392名增加至2017年的10.184万名，复合年增长率为27.8%。

　　猎聘网于6月19日-22日公开招股，公司拟发行8800万股，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发行价28.5-35.5港元，每手200股。最终发售价定为33港元。

　　昨日晚间，猎聘网创始人兼CEO戴科彬发表上市前致全体员工的信称，猎聘B（企业）+H（猎头）+C（求职者）“轻社交的交易模式”是全球独有的创新，上市是值得击掌相庆的事，然而任重道远，也是一个新的征程和起点。（张俊）

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