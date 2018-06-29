外卖行业一年消耗数亿个餐盒 降解至少需要几百年

多方携手破解餐盒难题（多棱镜）

作者：赵贝佳 王 藤

“您好，您的外卖到了，请下楼取餐。”每到用餐时间，总能看到外卖小哥穿梭在大街小巷，把一袋袋餐盒交到订餐人手上。外卖服务给快节奏的都市生活带来便利的同时，大量的外卖餐盒也给我们的环境带来影响。

据第三方研究机构统计，我国外卖行业仅一年就消耗数亿个餐盒，而这些制成餐盒的塑料使用过后降解至少需要几百年。

小餐盒既污染环境，安全性也较难监管

陈子薇是在北京市朝阳区CBD万达广场上班的白领，由于公司没有食堂，每天的午饭基本靠外卖。“每次点完外卖，我都有种歉疚感。现在提倡绿色生活、建设美丽中国，但垃圾桶里那一大堆餐盒，既不绿色也不美丽。”

清华大学循环经济产业研究中心主任温宗国告诉记者，目前市面上的餐盒包括聚丙烯塑料（PP）餐盒、聚苯乙烯塑料（PS）餐盒、纸质餐盒、铝箔餐盒等。使用最为广泛的PP餐盒、PS餐盒等塑料制品在自然条件下均不可降解。“评估外卖餐盒的环境影响应该从全产业链来看。餐盒本身在生产环节就会消耗大量工业用水、石油、木材等资源；废弃时进行填埋或焚烧，会产生土壤、水、大气污染，破坏生态环境。”

笔者在淘宝上搜索“餐盒”，发现十块钱就能买五六十个带盖的一次性塑料餐盒，如果买得足够多，还会有折扣，不少卖家都是月销四五万单。一些卖家在商品详情栏标注了生产许可证号，但这些信息由淘宝百科网页提供，如需进一步核实，则要登录有关部门的官网查询。

显然，不少商家在选购餐盒时并没有核实信息，对相关规定也不清楚，尤其对环保标准有些“糊里糊涂”。北京市万泉庄附近一家火锅店的服务员告诉记者，店里的塑料餐盒符合国家标准，成本也可以接受，但没考虑过是否可降解的问题，因为这一条要求并不是强制性的。

除了对环境的影响，外卖餐盒的安全性也是大家关心的问题。陈子薇说：“每次点了很烫的粥或者汤，摸到那层薄薄的塑料餐盒，我都怕对健康有影响。”

专家表示，尽管《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》自2018年1月1日起施行，但由于缺乏统一、强有力的行业标准，且监管不到位，一些劣质餐盒依然在市场上流通，高温环境下会渗出毒性物质，长期使用可能影响人体健康。

笔者询问外卖平台是否了解对于餐盒的环保规定，一家外卖平台的在线客服表示，平台要求商家提供的外卖餐盒对人体无害，但对餐盒的质量标准和环境影响没有具体规定。另一家外卖平台的客服则说，餐盒由商家提供，平台无法提出具体要求，也无法对商家实行有效监督。

相关主体都应承担环境保护责任

在外卖餐盒的数量以数亿来计的今天，如何破解这一难题？

专家认为，外卖餐盒从生产到流通，涉及环节很多，对于餐盒的环保、安全问题，应多方推动，共同解决。

首先应加强对互联网外卖餐盒的监管工作。就在本月，全国首个外卖餐盒团体标准在上海正式实施，这一规定要求外卖行业采用生产技术较为成熟的淋膜纸碗取代塑料送餐盒。据估算，如果该规定得到严格执行，可减少75%以上的塑料垃圾。但当地媒体实地探访发现，真正执行该规定的商户并不多。一方面是由于受成本制约，另一方面则是由于该标准并非强制实施，缺乏有效的配套约束机制。温宗国表示，要让好标准落地生根，就要建立系统化、有针对性的监管办法。外卖行业所有相关主体都应承担环境责任，标准化生产的责任由厂商落实；相关部门对生产和输出环节进行检验；外卖平台根据用户订餐偏好进行引导，提倡节约；餐饮企业加强环保意识，选择绿色无害的餐具，避免过度包装；消费者也应在选择外卖商家时注重餐盒质量。

其次，应进一步完善相关的行业标准、规定等。温宗国建议，对于餐盒的材料、规格、质量等前端生产标准要进行统一规定，并制定后端处理规范。

此外，这一问题的解决还有赖于科技进步。不少餐馆营业者表示，他们愿意选择更环保的外卖容器，但希望价格更“亲民”。“研发优质低价的新材料，是破解外卖餐盒环境难题的关键。”温宗国表示，现阶段，光、生物双降解塑料就是一种选择，我国正在进行相关技术与产品的研发。

行业联盟的作用也不可缺少。2017年6月，美团外卖、中国烹饪协会、中华环境保护基金会曾与多家餐饮外卖品牌共同发起《绿色外卖行业公约（绿色十条）》，其中就有“推动使用绿色餐具”的相关内容。“在政府规范的基础上，行业联盟可以用生产者责任延伸制度等办法，加强外卖废弃物的管理，建立可持续的回收体系。”温宗国表示。



《 人民日报 》（ 2018年06月29日 17 版）