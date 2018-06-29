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加州通过数据隐私法案 增强用户对信息控制权

加州通过数据隐私法案 增强用户对信息控制权
2018年06月29日 09:10 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月29日上午消息，美国加州州长杰瑞·布朗（Jerry Brown）周四签署了一项数据隐私法案，目的是让用户对公司收集和管理个人信息的方式有更多控制权。此前，谷歌和其他大公司抗议这项立法造成了过多的障碍。

　　根据立法草案，从2020年开始，掌握超过5万人信息的公司必须允许用户查阅自己被收集的数据，要求删除数据，以及选择不将数据出售给第三方。公司必须依法为行使这种权利的用户提供平等的服务。

　　每次违法行为将被处以7500美元的罚款。这项法律将适用于加州用户。

　　加州民主党参议员鲍勃·赫茨伯格（Bob Hertzberg）表示：“对加州来说，这是迈出的一大步。这同时也是美国迈出的一大步。”

　　在布朗签署这项法案的几小时前，加州议会两院一致通过了这项立法。

　　这项措施将影响几乎所有大企业，尤其是在网络通信和商业中扮演越来越重要角色的大型科技公司。近期，Facebook、Uber和其他公司的数据泄露事故加大了监管介入的压力。

　　谷歌此前曾警告称，这项立法可能会造成意料之外的后果，但没有明确说明是什么样的后果。谷歌高级副总裁斯里达尔·拉马斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）周二表示：“我们认为，存在一系列难以理解的分歧。对用户的隐私保护需要进行很好的平衡，以适应合法的商业需要。”(邱越)

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