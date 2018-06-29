六间房增速下滑花椒直播连续亏损 竞争对手变一家人

在映客宣布将于7月中旬在香港上市的当天晚上，直播行业又迎来了一轮洗牌：六间房将与花椒直播进行重组。

6月27日晚间，宋城演艺发布公告称，公司全资子公司六间房拟与密境和风（花椒直播的运营主体）进行重组。六间房作价34亿元，花椒作价51亿元，组成新的集团公司。

6月28日，宋城演艺收报22.88元，涨4.95%。

不过，这一重组也引来监管部门的关注。6月28日午间，深交所下发问询函，要求宋城演艺说明本次交易估值的合理性、业绩承诺等相关问题。

重组

公告显示，重组完成后，花椒全体股东占重组后主体60%股权，宋城演艺和战略股东合计占重组后主体40%股权。但宋城演艺表示，为优化股权结构，公司拟向适格投资者转让部分六间房股权，完成转让后宋城演艺在重组后集团公司的持股比例将低于30%。

在重组前，奇虎软件（360）是花椒直播的控股股东。所以本次交易完成后，奇虎软件及其一致行动人持有重组后集团公司39.07%的股权，宋城演艺在重组后集团公司的持股比例低于奇虎软件及其一致行动人在重组后集团公司的持股比例，所以重组后的集团公司将不再作为宋城演艺的的并表子公司。

在人员安排方面，原六间房创始人兼首席执行官刘岩将出任新集团CEO，新集团的董事会应由5名董事组成，其中3名由奇虎软件任命，2名由宋城演艺任命。

此外，重组后的花椒直播与六间房将继续保持其独立品牌并独立运营。

那么重组的这两个直播平台近年来表现如何？两家直播平台合并对背后的宋城演艺和360分别意味着什么？

六间房：增速下滑

宋城演艺和六间房之间的联系可以追溯到2015年。

彼时，2006年就上线的六间房，在经历几次探索后，将自身定位为秀场直播。截至2014年底，六间房的累计注册用户数约3000万，2014年12月的月活跃用户数约2400万。根据艾瑞iUserTracker数据，以2014年平均月度活跃用户数统计，六间房是当时中国最大的互联网演艺平台网站。

而上市四年的宋城演艺，即便业绩翻了一番，其市值仍然停滞不前。公司意识到当下消费趋势逐渐“年轻化”，于是两者一拍即合。

2015年3月，宋城演艺宣布以26亿元收购直播平台六间房。该消息披露后，宋城演艺股价连续7个涨停板，此后的3个月内股价更是上涨约220%。

在此次重组中，交易对方出具了业绩承诺，2015年-2018年，六间房实现的扣非后净利润分别不低于1.51亿元、2.11亿元、2.75亿元、3.57亿元。

实际上，2015-2017年，六间房实现的扣非后净利润分别为1.62亿元、2.3亿元、2.85亿元，每年都超过交易对方对其该年度的业绩承诺水平。但是，六间房在2017年的净利润增速（23.91%）明显小于2016年（41.98%）。

同一时间段内，宋城演艺的扣非后净利润分别为6.34亿元、8.87亿元、11.07亿元。由此计算可知，2017年，六间房对公司的业绩贡献占比近26%。

虽然六间房的业绩保持着平稳的增长，但近3年来，直播平台如雨后春笋般疯狂涌现，在斗鱼、熊猫、虎牙、映客、花椒等后起之秀的围追堵截中，在各种直播平台排行榜中，目前六间房已经排到十名开外。

不过，对于宋城演艺而言，投资六间房确实是获得了不小的收益。2015年，六间房被宋城演艺收购时的估值是26亿元，而本次重组时的整体估值为34亿元，3年间增长约8亿元，六间房在这三年内实现了净利润6.8亿元。

花椒直播：连续亏损

与专注于秀场直播的六间房不同，花椒直播是泛娱乐直播平台，于2015年6月正式上线。

秀场直播以歌舞表演为主要内容，而泛娱乐直播的播放内容更加丰富，用户互动更多元化。以六间房为代表的秀场直播兴起于PC端，诞生时间较早，而在游戏直播、泛娱乐直播的冲击下，秀场直播的黄金时期已过，面临着不小的压力。

根据艾媒咨询发布的《2018中国手机APP春季指数·移动直播》报告，在泛娱乐类直播月活方面，YY以2126.23万活跃用户规模占据榜首，花椒直播以1824.50万活跃用户规模位居第二，在用户增长方面，花椒同样位居第二位。

2016年-2017年，花椒直播的营业收入分别为10.7亿元、24.09亿元，净利润分别为-4.39亿元、-1.41亿元。在过去两年内，六间房累计实现净利润5.24亿元，而花椒直播累计亏损5.79亿元。

即便近两年来，花椒直播的收入增长、亏损缩减，但是和很多直播平台一样，仍未能实现盈利。

但在此次交易中，仍处于亏损的花椒直播的整体估值却大于多年盈利的六间房。此外，截至2017年年底，花椒直播的净资产为4.10亿元，而六间房的净资产为7.27亿元。

对此，深交所对两家公司同属一个行业但盈利能力存在巨大差异、本次交易估值的合理性提出问询。

那么六间房和花椒直播结合，是否能够形成互补？

目前，六间房深耕于PC端直播，尽管业绩不错，但是行业排名落后、增速下滑；而花椒直播则恰恰相反，其专注移动端直播，知名度更高，但至今仍深陷于亏损泥淖。

宋城演艺表示，双方将在资本、技术、流量和主播运营等方面全面协同，实现收益最大化。

双方的考量

值得注意的是，宋城演艺表示，为优化股权结构，公司拟向适格投资者转让部分六间房股权，完成转让后宋城演艺在重组后集团公司的持股比例将低于30%。

换言之，宋城演艺是将新集团的控制权“拱手相让”给360，如此操作的背后用意是什么？

对于宋城演艺而言，公司未来至少还要卖出10%的新集团股权。按照新集团85亿元的估值，宋城演艺将套现8.5亿元以上，这部分收益会以非经常性损益方式计入当年利润。

“每年都在担心它商誉炸雷。”一位持有宋城演艺股票的投资者表示，并购六间房而带来的商誉，可谓是宋城演艺悬于头顶的达摩克利斯之剑。而剥离六间房业务，商誉问题也会得到解决。

在该投资者看来，在此次重组前，六间房未来业绩增长空间不大，仅维持现状已属不易，所以六间房出表对宋城未来业绩增速影响不大。此外，被收购的三年内，六间房的线上业务始终未能与宋城演艺的线下景区业务产生协同效应。

而作为互联网公司，显然360与直播平台的属性更加契合。

此前，360曾经先后试图收购优酷土豆、与光线成立视频平台，并推出水滴直播、快视频等产品。虽然结果都不理想，但能够显现出360在该领域的雄心壮志。

曾有消息称，花椒直播将于今年赴港上市。如消息属实，那么花椒直播和六间房的合并，一定程度上有利于资产打包，加快IPO进程。

互联网分析师唐欣在接受《国际金融报》记者采访时表示，直播平台的竞争主要围绕内容和主播IP，在针对游戏直播版权和知名主播的抢夺上，平台都需要投入大量资金。而上市就是最佳的融资途径，可以为平台补充弹药。另外，目前存活下来的直播平台大多经历了多轮融资，融资金额一轮比一轮高，通过机构融资的方式募集的资金已经不足以支撑平台现阶段的发展。

六间房与花椒直播重组后，若新集团上市成功，无论是360还是宋城演艺，未来这部分股权投资收益都值得期待。

记者 吴鸣洲