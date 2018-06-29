美国共享电动滑板车之战升温：Bird最新融资3亿美元

新浪科技讯 北京时间6月29日早间消息，在红杉资本领投下，高调的美国电动滑板车公司Bird又成功结束了一轮融资，筹集资金达3亿美元。

Bird公司今天上午将期待已久的本轮活动公之于众，红杉资本合伙人罗洛夫·博沙（Roelof Botha）加入了董事会。这是Bird在短短几个月内筹集到的第二轮资金，资产估值从5月的10亿美元飙升至6月底的20亿美元。今年3月，该公司的估值仅为3亿美元，但许多人认为电动滑板车将取代汽车或自行车，成为交通问题的下一个解决方案，投资者蜂拥而至。

滑板车狂热已经俘获了硅谷和投资者的心，大量资金都在以最快速度流入该行业。对于非常热门的投资领域来说，这种旋风式的筹款过程并不罕见，然而滑板车火爆的筹资速度远远超过大多数高科技项目。

“我们已经会见了超过20家公司专注于解决最后一英里问题的公司，并认为这是一个规模达数十亿美元的商机，可以在世界上产生很大影响，”参与本轮融资的CRV公司Saar Gur说。“我们完全相信，这个团队拥有原创产品思维和执行力，可生成一些非常有价值的东西。我们一直专注于长期投资，而不是短期投资。我们不断地与更多的初创公司会面，希望在这个领域有所作为，Bird已经在市场上建立了最好的产品，堪称最好的公司。从这个意义上说，来自消费者的炒作是真实的，也是我们投资决策的一部分。”

目前，Bird公司的电动滑板车已经遍布洛杉矶等城市。对于在几英里宽的道路或人行道上穿行的人们来说，只要快速扫描一个代码，跳上Bird滑板，只花几块钱，就能节省几分钟，穿过那些相当长的街区。Bird确实可以缓解短途交通的压力，比汽车更便捷高效。

不过，在理论上和实践上，Bird仍存在一些相当大的障碍。在旧金山，该公司正面临着来自当地政府的巨大压力。关税变化也是笼罩在头顶的阴影，尽管Gur认为它不会成为问题，“即使将税金添加到滑板车的成本中，单位经济效益依然是可行的。”另外，小米是Bird的产品供应商之一。(斯眉)