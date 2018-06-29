雷军“凉了半截”：期待小米百倍认购 却只完成1/10

中国基金报记者 汪莹

小米港股发行截止。今天下午，据媒体报道，截止中午12点，共有超10万投资者参与小米的散户认购，认购总额超10.3亿股。限于港股市场中央结算中心的时间因素，这一数据暂未包括散户今天上午提交的认购数。

最终，小米以公开认购约10倍打破了昨天市场的“抽飞”担忧，但相比之前某些券商上百倍的预期，仍然大幅缩水。

此前有券商表示，小米超额认购100倍问题并不大，甚至有大个别券商认为，保守估计至少会超额认购200倍左右。

10倍认购打破“抽飞”担忧

招股书显示，小米此次香港公开发行股数为1.08亿股，发行价区间价17至22港元。也就是说，在不包括散户今日提交的认购数据情况下，小米的公开认购达到9.49倍。

此前为吸引投资者打新，各大券商为孖展客备足了“弹药”。据不完全统计，耀才证券等6家券商为小米集团预留约1300亿港元备战孖展（保证金）。其中，耀才证券预留最多600亿港元、海通国际预留约200亿港元、辉立证券预留约200亿港元、信诚证券预留约140亿港元、国泰君安预留约100亿港元、时富金融预留约80亿港元。

6月25日至6月27日，小米集团在港上市招股。据港媒报道，6月25日，11家香港本地券商共录得仅74.72亿港元的孖展认购额，以在香港公开发售集资额23.98亿港元计算，超额认购仅2.12倍。6月26日，10家本地券商则累计录得59.44亿港元的孖展认购，超额认购1.48倍，远远落后于市场预期。

昨日，据港媒报道，小米中午截止孖展，时富金融及辉立证券被投资者抽飞（取消认购）约17亿港元。14家券商累计借出孖展逾97亿港元，相当于超购3.06倍。而业界此前普遍预期小米超额认购约5倍至10倍，冻资约240亿港元。

港股IPO的“抽飞”，是指在认购截止前，投资者取消认购申请的做法。散户昨日陆续“抽飞”的情况，让不少投行人士担心认购额不足。

但也有业界人士指出，根据过往惯例，港股市场的新股投资者为避免过早锁定资金，通常在招股最后一日才会认购，相信届时认购金额会有所增加。不过今天小米最终约10倍认购，也只是差强人意。

业内人士认为定价将在18元左右

据统计，小米此次散户认购是港股2011年以来发行规模50亿美元以上IPO中，认购倍数最高的。实际上，小米也是今年以来全球散户规模最大的IPO。

在定价方面，有港股新股基金经理向媒体透露，“由于此前几只新经济股票在上市后股价表现并不理想，客户认购热情不高，我们就限价在18港元下了些单。据了解，很多机构都是以限价的方式认购，小米最终定价可能不会在中上限。”

交银国际首席策略师洪灏在接受媒体采访时也坦言，小米招股的表现差于市场预期，由于多个新经济公司排队来香港上市，这个板块的题材不再具备稀缺性，对估值的压力也会越来越大，很有可能以定价区间下限定价。而且小米的盈利模式尚未被证明，估值已经超过国际上顶尖的高科技公司，包括苹果、特斯拉等。

据香港经济日报报道，外媒称国际配售部分录得大幅超额认购，小米招股推进至美国，保荐人向基金经理表示，陆续有机构投资者认购。腾讯《一线》也表示，小米的国际配售部分好过散户认购，尤其是外资机构投资者，下单超过5亿美元的不在少数。

雷军的“苦心”和市场的担忧

在6月21日于香港举行的小米投资者推介会上，在被问及对小米估值的看法时，雷军表示：“这次550亿美元的定价，就是我也不想开价了，你们随便开吧。总不至于连550亿美元都不值吧？”

在摊出550亿美元底牌的同时，雷军也爆出惊人言论——“小米是一家全球罕见的全能型公司，估值应为腾讯乘苹果的估值！”

根据目前的定价区间，小米总市值约为539亿到697亿美元之间，与先前市场流传的700亿到850亿美元的估值预测相比，已相对较低。同时该定价区间也低于高盛、摩根士丹利、摩根大通、中信里昂证券、瑞信等机构给出的800亿到940亿美元估值。

在雷军看来，小米估值已经偏低了，而调低定价是为了给小米上市后留足上涨空间。不过，从目前比较平淡的认购情况来看，雷军的“苦心”似乎没有太多打动投资者。

中国银盛财富管理首席策略师郭家耀分析认为，“由于最近港股的市况持续转差，投资者对于新股认购的热情有所降温，港股市场存量资金有限，这对小米招股带来了一定负面影响。”

同时，多家“独角兽”公司在港上市后股价乏善可陈，也是导致投资者认购保守的原因。去年在港上市的四只代表性新经济股票——阅文集团、易鑫、众安在线及雷蛇的股价持续大幅下挫，让投资者心有余悸。

而近期平安好医生上市后股价遭遇滑铁卢，亦让很多投资者担忧小米上市后的表现，因此市场整体情绪偏向谨慎。

那么小米港股上市后，股价能否打破“魔咒”，7月9日拭目以待。