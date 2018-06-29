小米今天确定IPO发行价 媒体称小米正考虑偏下限定价

据香港经济日报报道，香港“同股不同权”第一股小米（新上市编号：01810）昨截止招股，市场消息指公开发售共接获约11万人认购，超额认购逾8倍，冻结资金约230亿港元。小米将于今天确定IPO发行价，7月9日挂牌上市。传小米正考虑偏下限定价，小米此前公布的发行价区间为17-22港元。

投资界人士认为，小米认购反应虽明显逊于去年招股的新经济股（详见表），但招股时正值港股大跌市，恒指累跌千点，能够完成庞大的集资已不容易。至于挂牌时的“潜水”风险，仍受港股近日的弱势表现所主宰。

未启动回拨 55万手供散户

由于公开发售未达超购15倍或以上，故不会启动回拨机制，公开发售将维持5%占比。虽然小米共有55万手供公开认购，按理可做到一人一手（200股），但据悉现阶段暂未有决定，主要忧虑在弱市下人心虚怯，若人人有份，散户或在首挂即沽，令股价较易破底，加快潜水。

小米虽能逆市出台，但缺乏大户的“顶头锤飞”认购，未有录得上限认购的定单。小米将于下周五（7月6日）正式公布分配结果，7月9日在港交所（00388）挂牌；小米将于今天定价，市传将以偏下限定价。

小米今次上市最多集资480亿元，有机会问鼎“史上集资王”第8位。小米今次未获热捧，市场归咎于4大原因，包括：（1）在内地推中国存托凭证（CDR）突推迟；（2）临近半年结，港元拆息扯上10年新高，孖展息曾抽高至逾3厘；（3）大市急转直下，恒指跌至今年低位；（4）科网股近日成跌市重灾区。

另外，早前市传小米上市首日即有窝轮应市。业界最新指，轮商最快今日可向港交所申请发行窝轮，但参与小米承销商的投资银行料待稳定价格期后才能发行，首批符合条件只有法兴、瑞通、海通、麦格理4家。

港交所对小米股轮齐发传闻不作回应。