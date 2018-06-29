收购医药电商：亚马逊为何如此疯狂“买买买”？

新浪科技讯 北京时间6月29日早间消息，亚马逊本周四以约10亿美元的价格收购了医药电商平台PillPack。这不仅表明，亚马逊对医药市场的兴趣日渐浓厚，也凸显出亚马逊更加激进的收购模式。

在收购PillPack之后，今年前6个月亚马逊的收购花费接近20亿美元。今年2月，亚马逊以9亿美元的价格收购了Ring。去年，亚马逊还以137亿美元的价格收购了全食超市。这是亚马逊24年历史上首次连续两年在收购方面花费超过10亿美元。

规模超过10亿美元的收购对亚马逊来说并不陌生。2009年，亚马逊曾以12亿美元收购了Zappos，而2014年收购Twitch的花费则接近10亿美元。不过直到最近，相比于微软、Facebook、谷歌和Salesforce等大型科技公司，亚马逊的大规模收购仍然只是零散的。亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）更倾向于自行开发项目。

D.A. Davidson分析师汤姆·福迪（Tom Forte）表示：“亚马逊历史上的并购策略一直是先自主开发，其次才是收购。发生改变的是所收购公司的规模，这可能会影响今天亚马逊的策略。”

根据CB Insights的数据，亚马逊2017年收购了10家创业公司，是有史以来最活跃的一年。被收购公司所在领域包括信息安全、游戏开发、家庭安防摄像头，以及中东的电商网站Souq.com。

福迪表示，出现这样的变化可能是因为，亚马逊需要保持增长率。近期，亚马逊的股价上涨使其成为全球市值排名第二的上市公司。而结果就是亚马逊的收购速度比以往更快，不断进入新的领域。

在周四的公告中，亚马逊全球消费者业务CEO杰夫·威尔克（Jeff Wilke）表示：“PillPack充满愿景的团队有着丰富的医药行业经验以及对技术的专注。”

更频繁地收购正迫使亚马逊应对企业整合的问题，并可能造成文化上的冲突。亚马逊收购全食超市已经出现过这样的问题。

不过Raymond James分析师阿隆·凯斯勒（Aaron Kessler）表示，考虑到亚马逊的规模，以及以往单独运营小团队的历史，这些交易的好处要大于风险。截至上季度末，亚马逊持有约250亿美元的现金。

凯斯勒表示：“虽然亚马逊可以实现自发增长，但我们相信，该公司可以通过并购大幅加快进入新市场的步伐。”他对亚马逊股票的评级为“买入”。

PillPack去年营收约为1亿美元，这样的营收相对于亚马逊来说只是九牛一毛。去年，亚马逊报告的营收接近1800亿美元。

尽管如此，收购PillPack可以帮助亚马逊拓展目标市场，并触达老年人群。根据高盛去年发布的报告，PillPack首席营销官此前表示，该公司的核心客户年龄为40多岁到50岁出头，而超过半数的亚马逊用户年龄在19岁到44岁之间。

Keybanc资本市场分析师埃德·鲁玛（Ed Yruma）在周四的研报中表示，这笔交易可以帮助亚马逊“更好地触达并了解55岁以上老年消费群体”。(张帆)