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51信用卡今日开启招股 预期7月13日上市

51信用卡今日开启招股 预期7月13日上市
2018年06月29日 08:02 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月29日早间消息，51信用卡（2051）今日发布招股公告，公司拟发行1.19亿股，其中90%为配售，10%为公开发售，另有15%发售量调整权。每股发行价8.50港元-11.50港元，每手500股，股份代码为2051，入场费5807.94港元。

　　联席保荐人为招商证券国际及花旗银行，于2018年6月29日-2018年7月6日招股，预期2018年7月13日上市。

　　3月28日晚间，51信用卡正式向香港交易所递交招股书。

　　招股书显示，51信用卡2016年收益总额为5.71亿元，同比2015年的8973万元增长536.35%，2017年收益总额为22.69亿元，同比增长了297.37%，复合年增长率为402.9%。

　　51信用卡2015年经调整净利润为-1.01亿元，2016年为0.53亿元，实现扭亏为盈，2017年为7.44亿元，同比2016年增长超13倍。

　　51信用卡的收益包括信贷撮合及服务费、信用卡科技服务费、信贷介绍服务费及其他收益，2017年该四项收益分别为16.27亿元、1.40亿元、1.89亿元、3.12亿元。

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