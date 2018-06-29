高科技偷懒：85后是主力，90后法子多，95后入坑快

来源：吴晓波频道

文/巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）

“感觉新中产都挺老，不够潮。”

上面这句话是小巴在过去一年采访中，听到最多的关于新中产的评价。

在去年的新中产报告中，新中产的人群分布以80后为主（占54%），而90后的比例仅为18.34%。用90后的话说，80后都……奔四了。

选自《2017新中产白皮书》

但是，小巴在对今年一些数据和采访的整理中，发现新一届的新中产有点不一样：

“沉迷”于新技术和新科技，不满足只买一件科技产品或者买了不换新的；

90后的比例大幅增加，思维更新潮，对例如“悄咪咪”“打call”等词汇接受度高；

更喜欢使用互联网工具消费，将近90%的新中产选择线上平台消费。

他们的共性在于互联网技术对他们的观念产生了极大的影响，“互联网新中产”的称呼反而更适合他们。

另外，最近还有一个令小巴眼前一亮的数据。根据京东消费大数据，2016-2017年，洗碗机的销量同比增长率为400%，远超智能马桶盖。

新中产对于科技类产品的热衷早已不满足于智能马桶盖了！

那么，在科技消费上，互联网新中产还有哪些特点？他们平均花多少钱在科技产品上？科技消费中，他们传达的价值观是什么？

为了了解这一群体的科技消费特点，吴晓波频道晓报告调研并发布了“新中产系列”报告——《2018互联网新中产科技消费白皮书》。

这份报告基于吴晓波频道的新中产数据和京东消费大数据，对互联网新中产在科技消费上的投入、偏好、趋势等进行分析总结，归纳出了互联网新中产在科技消费上的18条结论。

接下来，小巴摘取了9点有趣的发现，用数据和案例来聊一聊互联网新中产的消费特点和价值观。

1

买个洗碗机

就能解决家庭矛盾

在完成这份报告之前，小巴熟知的新中产消费升级的代表产品是智能马桶盖。但在对互联网新中产的研究中，小巴发现，洗碗机、无人机、电动牙刷等科技类产品成了他们的新宠。

它们在京东的消费额和订单量的增长证明了这一点。

再看洗碗机的整个市场规模，中国家电网发布的《2017年中国洗碗机行业白皮书》显示，2016年市场零售额达到19.8亿元，同比增长104.8%；而截至2017年8月，洗碗机市场零售额已达24.2亿元，超去年全年零售额总量，同比增长134.7%。很显然，除了报告统计的线上平台外，洗碗机整个市场在迅速扩张。

洗碗机于互联网新中产而言可不只是一个科技产品那么简单。他们认为洗碗机能够“解决家庭矛盾”，而非花时间去争论谁洗碗的问题，这也是对精致高效生活的一种追求。

2

一旦入了科技产品的坑

就回不去原始的状态

有趣的是，一旦科技产品带来的生活体验升级，互联网新中产对生活质量的要求只会越来越高，很难再回去原始的状态。就像我们的一位受访者感慨的“用完智能马桶盖、指纹锁、电动牙刷就再也回不去了”。

那么怎么办呢？答案是继续突破当下状态，选择升级，着眼于更具体验感和未来感的科技对生活方式的改变。

一位互联网新中产就表示，“以前的扫地机器人是走不规则路线的，这样就会有很多没有被清洁到的死角。后来我看到一个产品，它是直线走到底，然后再走个工字形，基本不会有打扫不到的死角，当我发现了这个产品以后，马上把家里的扫地机器人升级为工字形走路的机器人。”

3

让一让

科技消费是85后的主场

从互联网新中产科技消费主力的年龄层来看，目前的科技消费是85后的主场，当然其中还包括一批靠近85年和90年的互联网新中产们。

根据报告的数据显示：2016-2017年，26~35岁互联网新中产科技消费金额占比在总年龄段中达到50%；2017-2018年占比略有下降，但依旧保持“主角”地位，难以动摇。

未来的科技消费主角则会是更为敢于尝新的95后甚至00后。根据京东消费大数据，近两年时间中，18~26岁消费者在科技消费上的增长超过50%，增速远远甩开其他年龄层。

4

90后有分期付款傍身

消费更为大胆

在不同年龄的支付选择上，90后就显得比其他年龄层更为大胆和超前，他们是分期支付比例最高的一群人，18岁以下和45岁以上的互联网新中产就相对保守。

如今的年轻人，具备超前的消费理念、全球化的思维模式以及个性化的消费观，相较走“储蓄消费”路线的父辈们，他们更为大胆前卫地消费，而不是先存钱后消费，对于科技产品的接受程度也更高更快。

5

买的不仅是产品本身

而且是生活和精神的满足感

科技消费于互联网新中产而言，早已不是停留在生存型或者必需型的需求层面上，不管是在洗碗机、无人机上的消费，还是更具科技感的手机、智能手环上的消费，他们追求的是内心的满足感，而这一满足感体现在生活和精神两个方面。

调研数据显示，在购买科技产品时，互联网新中产最想要传递的生活态度是“使用高效的解决方案”，其次是“探索新事物，发现和尝试一切有趣的东西”，这两项的选择比例远远高于其他选项。

他们在科技消费上的增加，也是由这两方面因素决定：一是品质生活需要（生活满足感）；二是追求创新技术（精神满足感）。

6

我的喜好我做主

不做狂热追星族

在去年的新中产报告中，新中产倾向于圈层化的消费，也就是在做出消费选择时更希望听听朋友的建议。而在这次科技消费调查中，互联网新中产更倾向于“自己决定”，他们有主见且不盲从。

同时他们对于明星代言并不感冒，他们具有的成熟心智和信息筛选能力帮助他们做出理性决策，而非狂热的追星族。

7

注重体验和品质

愿意为品牌价值买单

在科技消费上，互联网新中产更关注产品的体验和品质，两者受到的关注度势均力敌，品牌这一选项的关注度排在第三位，价格不再是首要的考虑因素。

与此同时，在科技产品品牌的选择上，互联网新中产对产品品牌的好感度也影响着消费选择。调研数据显示，互联网新中产在科技消费上更愿意为品牌体现的科技创新和品质代表两项价值买单。

另外，根据报告的数据，互联网新中产认为品牌价值提升最快的科技品牌分别是vivo、苹果和美的。

通过报告我们可以发现，互联网新中产更为看重产品的科技感和体验感，高端奢华反而满足不了他们的需求。互联网新中产也越发关注像vivo等具有科技创新力的国产品牌，并且愿意为它们的产品和品牌买单。

8

新一线城市的互联网新中产

是科技产品的“头号粉丝”

在一线、新一线和二线城市的互联网新中产科技消费力的比拼中，新一线以略微优势占得“C位”。

相比一线和二线城市，新一线15个城市的科技消费力更为均衡，在一线、新一线与二线共49个城市的科技消费力排名也相对比较集中和靠前，进入前十的就有5个城市，包括南京、杭州、郑州、武汉、成都。

9

北京的互联网新中产

拖了一线城市的后腿？

一线城市中，北京“拖了后腿”。根据报告的数据，49个城市的科技消费力排名中，一线城市深圳、上海、广州均排在前十，北京则掉队，排在了第38名。

为什么北京反而“拖了后腿”？事实上，他们科技消费力弱的原因在于“各科成绩”太平均了，科技消费体现不出优势。

报告指出，北京消费者在科技、食品、生鲜、时尚、美妆等品类中的消费更为均衡，因此科技产品消费占比体现不出优势。而像深圳，科技公司分布多、年轻人多，对科技产品的需求就越发高。

以上就是小巴的9个发现啦。