BAT“电影三国杀”的新打法：主攻内容

BAT“电影三国杀”的新打法

来源：北京商报

从成立电影公司，到布局全产业链，如今BAT对于电影市场的重视程度可见一斑。无论是阿里影业日前宣布“无上限”加大优质内容投入、腾讯影业成立腾影发行强化发行业务，还是百度糯米电影票业务转移到爱奇艺提速整合，都在印证着BAT对于电影市场的野心有增无减。然而经过数年的发展，如今外界对于BAT拍电影这件事仍存有诸多疑问，进入2018年下半场，在不断变化打法之后，BAT的这场“电影三国杀”又将发生怎样的化学反应？

调整布局

“我们将会无上限地投入优质内容”，阿里影业董事长兼CEO樊路远日前在上海国际电影节的发言，无疑令业内对阿里影业又有了新的认识。回想起一年前，当时阿里影业重点发布的“新基础设施”战略，以及“会做少量内容，不会把扩量作为做内容的目标”的描述，不仅一度引发业内热议，更与如今阿里影业的发展战略产生一定差异。

面对一年时间前后的变化，樊路远表示，“首先阿里影业不做内容的说法被夸大了，我想澄清的是，阿里影业会加大对优质内容的投入，没有内容的公司不是一家好的影视互联网公司，所以必须要在内容上大力投入”。

今年以来阿里影业在电影市场的动作不仅于此。今年4月，阿里影业正式上线为电影片方和宣发公司服务的一站式电影宣发平台“灯塔”，随后“灯塔”与数据公司凡影开展深度合作，共同成立“凡影灯塔影视数据研究中心”，进一步加速智能化宣发的战略步伐。

实际上，不仅是阿里影业，BAT中另外两个阵营今年也在电影市场动作频频。

作为腾讯系布局电影的骨干力量，腾讯影业在今年4月举办的UP2018腾讯新文创生态大会上，在公开旗下作品计划的同时，还一口气发布诸多战略，不仅成立子公司腾影发行，直接入局电影发行业务，还宣布打造“签约编剧计划”，并与萌样影视、TMP、Skydance Media等多家公司达成战略合作，启动古龙作品十年全系列、全版权战略合作，种种布局涉及电影产业链上内容、宣发等多个环节。

此外，被视为百度系布局电影业务的主要平台，爱奇艺和百度糯米影业更是在今年进行不小的调整。首先是今年3月，爱奇艺正式在美国上市，登陆资本市场；随后在今年5月，鉴于百度糯米影业卖给爱奇艺的消息不断流传，引发业内高度关注，爱奇艺创始人龚宇对外回应称，爱奇艺和百度已签署协议，百度糯米影业的电影票资源和业务转到爱奇艺，且业务迁移的工作已在进行中。

主攻内容

无论BAT各自针对电影业务的布局如何调整，不难发现的是，三者均将内容视为发展的关键。而也正是内容这一要素，往往成为业内自BAT布局电影业务以来的质疑点。

投资分析师许杉认为，BAT参与的电影作品数量并不少，其中也不乏票房较高的影片，比如腾讯影业参与的《金刚：骷髅岛》、《神奇女侠》等，阿里影业也曾投资《碟中谍5：神秘国度》、《星际迷航3》等作品，但业内所质疑的更多是在于BAT主控电影作品方面，因为从此前相关作品的情况来看，部分主控作品的票房及口碑与预期存在一定差距。

为了强化内容创作能力，BAT近年来在人才培养、平台搭建等方面持续布局。以爱奇艺为例，截至目前，该公司已推出多个扶持计划，比如扶持青年导演拍院线大片的“飞鹰计划”、帮助优秀动漫创作人和制作团队的“晨星计划”、培养新演员的“天鹅计划”、投资孵化新制作公司的“幼虎计划”等。

与此同时，今年宣布大力投入内容的阿里影业也已有所动作，不仅此前推出扶持青年电影导演的“A计划”，且据樊路远透露，阿里影业目前已有5个电影工作室，分别负责青春偶像、悬疑、爱情等不同类型的影片内容，同时也在搭建平台，希望通过对导演、编剧、制片等方面人才的培养，保证内容供给；另一方面，由于投入不可能只靠自己来做，公司还会加强与博纳影业、华谊兄弟的合作，包括此前的《芳华》、《前任3》等影片，也都有深度合作。

除此以外，借力背后力量也是各个公司加强内容实力的方式之一，比如腾讯影业与拥有不少IP资源的阅文集团合作开发影视作品。

内容的重要性早已得到业内高度认可。光线传媒董事长王长田曾对外表示，“我曾经给光线制订过很多目标，成为最高票房的公司、产业链最完整的公司、中国最大的电影公司等。做了12年电影之后，我觉得这些都不是那么重要了，我现在只想成为中国最好的头部内容的生产公司。如果一个电影公司不以生产好内容为目标的话，那就是在耍流氓。好电影是我们存在的唯一理由”。

质变待期

如今国内电影市场仍在不断发展，市场规模和票房总量继续保持增长的趋势。其中，截至今年6月15日，全国电影总票房已突破300亿元，较去年提前了30天，且据业内预测，今年我国电影票房有望突破600亿元。

许杉认为，电影市场并非一个封闭的市场，因此BAT有机会在该领域获得更大的市场份额，且互联网公司自身蕴含的互联网基因以及自身在资金、资源、用户等方面的积累，也使其在电影市场的发展道路与传统电影公司有所差异，宣发、下游渠道建设等方面成为BAT布局电影市场的突破口。

“比如像线上票务端口，现在大多数市场份额已被猫眼和淘票票所占据，其中淘票票属于阿里影业旗下，再看猫眼，虽然现在最大股东是光线传媒，但最开始其实也是从美团业务之一逐步发展到独立运营，这就是互联网公司在流量及用户等方面的优势而形成的结果。现在基于线上票务端口的发展，互联网公司再由此进一步发展到电影的宣传营销等方面业务，同时也投资内容，联合出品或主控电影作品”，许杉如是说。

在业内人士看来，BAT现已将自己的触角深入到电影产业链从内容上游到影院终端、衍生产品等各个环节，但同时也需要看到的是，BAT虽然在互联网市场是个“老人”，但是在电影市场仍是一个“新人”，尤其是在内容领域，经验的获取无法一次性到位，需要通过实际项目运作、人才团队的培养等逐步积累，慢慢掌握分辨内容的质量高低、项目运营的内在规律。

中国电影家协会秘书长饶曙光认为，电影作为一种文化创意产业，最核心的元素无疑是内容生产及其内容生产能力，如果BAT具备的优势不能够与内容生产、内容生产能力相匹配，出现短板是不可避免的，而BAT在增强内容生产能力并与自己的优势相匹配，发展前景则不可估量。

北京商报记者 卢扬 郑蕊/文 宋媛媛/漫画