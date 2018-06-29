假货未除 拼多多如何“拼”上市

来源：北京商报

引起淘宝和京东关注的拼多多一直处于冰火两重天的局面，资本加持与平台售假消息相伴。6月28日有消息称，拼多多即将赴美上市，估值或高达300亿美元，这距离拼多多被传再获30亿美元融资的消息不足三个月。尽管拼多多官方均未对上述事件进行肯定，但行业质疑已甚嚣尘上。分析指出，急于上市暗示着拼多多已处于长期亏损需通过上市筹措资金的状态，负面评论难以阻挡拼多多上市，但并不意味着股价会漂亮，同时拼多多零毛利和高运营成本的商业模式也不具有长线发展的可能性。

被传赴美上市

被视为社交电商“黑马”的拼多多向来不缺少话题。6月28日有消息称，拼多多将于下周向SEC提交赴美上市文件，高盛和中金将担任本次拼多多上市的承销商。拼多多方面对北京商报记者回应称，公司认为赴美上市是市场传闻，不予置评。而10天前，拼多多CEO黄峥面对媒体称“现在是拼多多面临成立三年来最大的舆论危机”的热度尚未消散。

此前，已经有消息称拼多多本次上市的估值可高达300亿美元，但该消息未得到拼多多官方证实。成立三年来，拼多多共获四轮融资。今年4月，有消息称，拼多多完成了新一轮近30亿美元的融资，市值直逼150亿美元，投资方包括腾讯、红杉。

市值300亿美元、新一轮融资30亿美元、下周上市，无论上述真实与否，拼多多动作之快令行业震惊。一位不愿具名的垂直电商创始人对北京商报记者称，“所有的上市消息并非空穴来风，除非企业需要借此进行炒作”。长期零毛利模式和较高的运营成本会让拼多多处于亏损状态，上市已是不得已的举动。

投资行业分析师何广峰表示，拼多多短期内迫切上市主要是因为出现了资金紧张的情况，拼多多正处于早期发展阶段，需要依靠资本将模式跑通，还需资金做宣传、招揽人才以及进行研发等。30亿美元对于一家烧钱的互联网公司来讲可迅速烧光，而如此地迫切上市也可反映出融资额或未如期到账。高盛和中金担任拼多多上市的承销商主要是看中了拼多多增长的势头，在短期内能为自身带来可观的回报。

假货问题或成“不定时炸弹”

拼多多发展之快不容置疑，正如此前黄峥在上海媒体沟通会上所说，和自己此前创业的项目不同，如今的拼多多已经到了一定规模，逐渐变成一家公众公司。拼多多的快速崛起时，也让人不由得想起了2014年阿里在美国纽交所上市后遇到的难题。相较于国内的上市条件，美股对公司盈利要求较为宽松，但美股市场对假货问题的监管更为严苛，若上市传言成真，这将是拼多多在发展中面临的巨大挑战。

阿里上市后的遭遇为拼多多提供了前车之鉴。2015年1月，阿里巴巴在美遭到集体诉讼，导火索是此前中国工商总局在发布的“白皮书”提到阿里旗下淘宝销售假货等问题。而美国律所认为，阿里在事件前后存在发布误导性声明并隐瞒受到监管调查的情况。尽管这一集体诉讼事件直到去年12月还处于审理程序中，但当时对于阿里的影响却是4个交易日300多亿美元的市值蒸发。此后阿里在打假工作上投入的资金和精力也是与日俱增。

如今拼多多已尝试通过加强商品审核机制等方式试图拒绝假货进驻平台，但通过日前的商家维权风波也可看出，依然有很多假冒商品悄然流入平台。何广峰强调，美国市场对售假极为敏感，即使拼多多提交的资料公开、透明和真实，售假纠纷仍可能对拼多多上市后的股价产生影响。

亡羊补牢欲挽回形象

资本加持消息不断的情况下，拼多多仍面临着众多质疑。今年6月，全国“扫黄打非”办公室对拼多多进行调查发现，拼多多上存在涉黄、涉暴力且涉违法的商品。6月13日，多名平台商户又向拼多多提出抗议。面对质疑，黄峥坦言，各种纠纷事件不断被放大是因公司与公众存在沟通方面的不透明。为此，拼多多将强化与外界的沟通。同时，黄峥称，拼多多会进一步加大对不法商家的治理力度，让管理机制更加完善。

尽管面临着种种难题，但拼多多仍有着充足的理由到海外市场去冲击上市。从资金需求来看，电子商务交易技术国家工程实验室研究员赵振营称，拼多多是以产品换取流量，该方式难以将流量变现。通过“零毛利”的方式虽然可吸引商家入驻并获取消费者关注，但拼团、砍价等方式仍需要企业支付高昂的运营成本，这会导致拼多多出现财务亏损。

如果拼多多长期处于亏损状态，就需要借助资本方投资或者贷款的方式进行补血。但赵振营也强调，拼多多高速发展达到顶峰后自然会收缩，投资人或意识到拼多多已处于平缓甚至走下坡路的发展态势，用户会逐渐流失，且企业又一直深陷售假的舆论漩涡，上述原因导致拼多多很难在国内市场获得融资，这也迫使拼多多谋求海外上市。

可以预计，短期内拼多多很难抛弃“零毛利”的模式。何广峰称，消费者对拼多多已形成全网价格最低的固有印象，依靠低价拉拢的消费者本身就是对价格极为敏感的人群，对平台的忠实度与黏性都较低。一旦拼多多为提升销售额增加毛利，消费者对平台的热情很可能会快速冷却，最终导致商户流失。

此外，从外部市场环境来看，包括阿里、京东等老牌互联网零售巨头已注意到拼多多的发展态势，并有针对性的推出对标业务。如阿里此前推出的“特价版淘宝”App、京东上线的“拼团”频道，都将对拼多多造成一定程度的分流影响。对于拼多多来说，相较于前两大巨头的资金和资源优势，寻求上市就成为尚未明确新一轮融资消息的拼多多另一可选的突围路径。