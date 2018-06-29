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Twitter再一次更换产品主管 或许想重点发展视频业务

Twitter再一次更换产品主管 或许想重点发展视频业务
2018年06月29日 03:07 新浪美股
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　　新浪美股讯 北京时间6月29日消息，据Recode报道，当地时间周四Twitter内部宣布了产品主管的人事变动，Twitter旗下直播服务Periscope的前任CEO Kayvon Beykpour接任Twitter的产品主管职位。 

　　而曾任产品和工程的副总裁Ed Ho5月份便离开了公司，正在从他的双重角色转入兼职，并帮助推动Twitter的安全和滥用行为。该公司将他的工作分为两部分：Beykpour将负责监督产品工作，而自2011年以来一直在推特并最近负责Twitter产品团队工程的Mike Montano将接管该公司的工程工作。

　　Beykpour是自2014年初以来Twitter的第六位产品主管。“名利场”曾一度将这一职位称为“被诅咒了”，而The Verge的Casey Newton曾将这项工作比作“哈利波特”中着名的黑魔法防御教授职位，在那里这个职位每年有一位新老师。

　　问题在于频繁地更换产品主管，使得Twitter不断地在脱离公司原有的产品计划。从历史上看，Twitter一直以来都缺乏执行连续性，这意味着公司内部朝令夕改，使得Twitter很难完成任何事情。相比之下，在Facebook上，产品主管Chris Cox在该公司工作了12年多。

　　一位公司发言人针对这次人事变动表示，“我们正在为未来着想，简化我们的管理方式将有助于我们做出更快速的决策，并为Twitter的用户打造更具创造性和创造性的东西。”

　　考虑到Beykpour之前视频直播的工作背景，他的接任可能是Twitter更加强调视频的一个信号。

Twitter主管
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