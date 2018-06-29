美图吴欣鸿评赴港上市潮：上市后格局更大

随着小米、美团点评、斗鱼、腾讯音乐、映客、猎聘、创梦天地、同程艺龙等一批明星公司即将IPO，港股市场正在迎来前所未有的资本盛宴，但其中不少也面临着一定程度上的估值缩水。

“我的建议是，能上市尽量上市，哪怕现在行情不太好，因为上市后格局会更大。”面对最近的互联网赴港上市热潮，两年前已经在港交所上市的美图创始人兼CEO吴欣鸿这样对第一财经记者说。

在他看来，小米成为港交所第一家同股不同权的试点，说明了中国香港资本市场越来越开放。尤其最近科技股扎堆上市潮，大家一起把市场的盘子变大了，“水就更活了” 。

而对于是否有通过CDR回归A股的计划，吴欣鸿告诉记者，目前美图没有接到这方面的邀请，“如果有这方面的邀请我们一定会很积极。因为中国内地的市场是我们用户比例最高的市场，我们希望用户也能成为我们的股东。 ”

“能上市尽量上市”

两年前美图选择在香港上市时，当时的科技股还未在港股中占据主流。

从2017年香港新股的行业结构来看，2017年科技、传媒和电信行业在香港新股中的占比为18%，2016年这一比例是19%。此前占比增加的领域主要来自房地产、制造业等。

但随着港交所新规的落地，对于科技类公司的吸引力正在变强。出于IPO成本、文化相近、市场熟悉度、投资者沟通便利等方面的优势，内地不少独角兽公司倾向于在香港IPO，同时，中国独角兽的崛起与资金渴求也为香港市场注入很可观的增量与活跃度。

作为港股的先行探路者，美图的上市经历有着一定的参照意义。

例如，最近围绕小米估值的一大核心争议就是：它究竟是一家互联网公司还是硬件公司？事实上，两年前美图也曾经历过类似的“拷问。”

尽管拥有像美图秀秀这样一款全民应用，但手机业务才是这家公司的营收支柱。上市时美图来自手机业务的营收占比超过九成，到了2017年这一业务占比在82.6%。

美图是一家互联网公司还是手机公司，如何说服投资者？吴欣鸿坚持认为，美图是家互联网公司。他给出的理由是：尽管手机占据了80%以上的营收，但这只是一个阶段性的事情，智能手机从2013年发布至今年出货总量只有几百万台，而美图相关APP 的MAU（月活跃用户）接近5亿，两者用户量相差悬殊。但另一方面，由于美图直到2016年才搭建移动互联网产品商业化团队，因此这一业务的体量成长确实还需要时间。

再如，现在的小米、美团正由于过往融资发给股东的“可转换可赎回优先股”公允价值增加，而在财报上体现为巨额“非经营性亏损”。两年前美图上市时也曾碰到过这个问题，并带来了一定的负面影响。

吴欣鸿坦言，美图也是经历了一段时间，才让市场慢慢认知到这和公司实际的经营亏损是两码事。

在他看来，互联网公司最核心的其实还是在于保持用户的增长，以及营收和毛利的增长。如果一家公司上市后能够继续这几个关键数据的增长，并且在研发上继续加大投入，短期来看净利润不一定高，但也是有价值的。“这可能就是互联网公司的独特之处，你很难用金融、地产的模型去套用，国外亚马逊也证明了这一点。”

至于目前明星公司可能面临估值缩水的现状，吴欣鸿的建议是：“能上市尽量上市，哪怕现在行情不太好。”

他给出了三点理由，一是此前一家公司只是对用户、投资人和员工负责，上市后会变得更有社会责任感，视野会更加开阔；二是通过上市打开了更大的融资窗口，从而进行灵活的资本运作，也带来公司品牌的提升，更利于建立合作信任；三是由于更为严厉的监管和很多信息的透明呈现，也逼着企业更加规范、不断进步。

二次创业：内容是破局关键

在香港上市近两年，美图自身正在加速替换自身的业务属性“标签”。

互联网广告与增值服务营收贡献率正逐渐加大，加上公司在人工智能方向上的投入，让外界逐渐看到一个更加互联网化的美图。

而对于当下营收支柱的手机，美图现在给予的更清晰定位是，一方面不直接和华为、小米等头部手机厂商竞争，而是切分女性这一垂直品类、相对高毛利的手机，控制产品线扩张节奏；另一方面把手机看做试水人工智能的载体，接下来推出更多围绕女性的智能硬件。

不过，美图也有自己的焦虑。

变美是很多女性用户的刚需，美图秀秀、美颜相机等工具类APP成为美图一个巨大的流量抓手，但用户每天产生海量的内容很难沉淀下来，往往被用户分享到了其他社交平台。特别是当移动互联网人口红利过去，伴随着抖音等年轻用户产品的快速崛起，对于涉猎图片社交、短视频、直播、智能硬件、人工智能等业务的美图而言如何突围？

根据美图2017年财报显示，公司整体MAU为4.16亿，其中美图秀秀MAU为1.17亿，同比增长14.8%；但美颜相机和美拍的MAU同比出现下滑。

吴欣鸿对记者坦言，MAU的波动一方面是因为用户策略的主动调整，例如美拍网页用户向移动用户的转化，另一方面也是因为过去内部组织结构不够合理以及外部竞争确实比较激烈，例如去年涌现了很多同类产品。这令美图花了一些时间进行组织结构的调整，建设人才梯队，不断进行精细化管理和运营，今年以来各项MAU数据开始重回上升的轨道。

例如，经过调整，美图把原有的组织结构升级为产品型组织，让每个产品更加独立，具体业务线的调整也在加速。与此同时在内部推行赛马机制优胜略汰，实现自下而上的创新。

吴欣鸿把这比作是“二次创业”。他认为，美图的护城河是自己在影像技术积累的实力。而具体到产品端，未来美图秀秀的内容定位更偏向潮流生活，将在微信和微博之外，寻找增量的市场空间；在竞争激烈的短视频，不同于抖音、快手，未来美拍会主打一分钟以内的泛知识型的“短视频教程”。“泛娱乐比如说一个海草舞，你听五遍或者十遍肯定会烦，但而泛知识，比如我在两年前教大家玩滑板，学B-BOX，两年后还是有价值的，它是时间的朋友，不见得能够短期爆发，但是我们坚信这个一定是用户的需求。”

此外，接下来美图还将围绕着美和社交展开投资，特别是涉及到在现实生活中变美比如美妆、服装，甚至于医美等，将用生态链的方式来布局。

对美图来说，眼下一个重点就是从工具型、社区型产品跨到社交产品的这一步。吴欣鸿认为，目前在国内图片社交领域，行业目前还没有头部产品。美图秀秀聚集了一批高质量的用户群， 希望接下来让用户形成从生产到消费形成闭环。而它的商业模式想象空间包括信息流广告等等。

不过对于图片社交目前的表现，吴欣鸿对第一财经记者坦言现在“还不够满意”。他说，目前吐槽最多的是：看上去颜值很高，但内容还不够有吸引力。但内容型的社交产品，很显然内容是第一位的。“用户一看觉得这个有价值才愿意继续来看，否则可能就忘了。所以内容绝对是我们破局的关键。”吴欣鸿说。