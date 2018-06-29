重组六间房 宋城演艺以退为进

来源：北京商报

6月28日，深交所就宋城演艺子公司六间房与花椒直播运营方密境和风进行重组一事进行问询，其中包含六间房及密境和风同属一个行业但盈利能力存在巨大差异的原因及合理性说明等。据悉，六间房在宋城演艺2017年度30.2亿元的营业收入中贡献了约12亿元，占比达41%，在10.68亿元的净利润中净贡献了2.89亿元，占比约为30%，在此情形下将六间房进行业务重组，对宋城演艺来说是一笔划算的买卖吗？

重组遭问询

继6月6日被要求说明“未来几年内将公司的利润总量、公园的规模体量翻二至三番”是否构成公司、公司管理层对全体股东的业绩承诺后，6月28日，宋城演艺因直播平台重组事宜再次收到深交所的一纸问询。

6月27日，宋城演艺发布公告称，公司旗下全资子公司六间房拟与花椒直播的运营主体密境和风进行重组，密境和风的全体股东获得六间房的增发股权作为密境和风100%股权的对价。本次重组中，六间房的整体估值为34亿元，密境和风的整体估值为51亿元，重组后集团公司的整体估值为85亿元。交易完成后，宋城演艺将由持有六间房100%股权变为在重组后集团公司的持股比例低于30%，重组后集团公司不再纳入宋城演艺的财务报表并表范围。

据悉，本次交易产生的利润预计超过宋城演艺2017年净利润的50%。据宋城演艺2017年报显示，2017年公司实现营业收入30.2亿元，同比增长14.36%；归属上市公司股东的净利润为10.68亿元，同比增长18.32%。由此计算，直播业务重组交易将给宋城演艺带来超过5亿元净利润。

对此，宋城演艺表示，花椒直播用户集中在一二线城市，用户结构较为年轻化，而六间房用户集中在三四线城市，双方用户的群体重合度较低，有较强的互补性。本次交易通过打通双方的用户体系，有助于实现双方在用户规模、用户结构、用户行为分析等方面的协同效应，能够降低用户获取成本，提升用户留存及黏性，稳固双方在娱乐内容类直播领域的领先地位。

而与重组公告一同披露的，还有花椒直播和六间房的财务数据。截至2017年，密境和风资产合计7.41亿元，合并营收24.19亿元。在净利润方面，密境和风在2016年、2017年分别亏损了4.39亿元、1.41亿元。2015年、2016年、2017年，六间房分别实现扣除非经常性损益的净利润约为1.62亿元、2.3亿元、2.85亿元。虽然同样运营直播平台，但是二者的业绩却有较大差异。

在此情形下，深交所对宋城演艺下发问询函，就两家公司同属一个行业但盈利能力存在巨大差异的原因及合理性，以及结合两家公司营收和盈利情况对本次交易估值的合理性等问题进行补充说明。

时机颇具深意

集现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块的宋城演艺，于2015年以26亿元的价格将六间房收入旗下，与此同时，六间房也作出了2015-2018年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于1.51亿元、2.11亿元、2.75亿元和3.57亿元的业绩承诺。2017年度，在宋城演艺30.2亿元的营业收入中，六间房贡献了约12亿元，占比达41%；10.68亿元的净利润中六间房净贡献了2.89亿元，占比约为30%，在此情形下宋城演艺却将六间房进行业务重组便显得耐人寻味。

“虽然业绩状况良好，但是六间房很难跻身秀场直播第一梯队。”新元文智创始人刘德良表示，宋城演艺的优势在于线下的演出运营，虽然六间房拓展了公司的线上演艺业务，但是从资源拓展与长线发展的角度来看，即使宋城演艺持续运营六间房，后期的市场想象空间也并不大，但是花椒直播不同，虽然平台尚未实现盈利，但是从用户规模和市场占有量上来看，位于秀场直播第一梯队的花椒直播显然更有商业想象空间，“宋城演艺出让了平台合并后控股股东的位置，谋求的便是融入秀场直播第一梯队，甚至后期上市后的长远利益”。

中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举则指出，互联网演艺虽然是宋城演艺的主营业务之一，但是与现场演艺和旅游休闲业务的融合并不理想，两类产品的定位和受众面不一样，所以衔接起来比较困难，随着移动直播的普及，主要以PC端直播为主的六间房能否继续保持盈利仍未可知，“今年对于直播平台来说是关键的一年，各类大平台都在谋求上市，使得行业内竞争更加激烈，与此同时，短视频的兴起也在分食互联网直播行业的市场红利”。

极光大数据显示，2018年2月直播App的用户规模达到2.2亿人，用户渗透率为21.4%，但较去年同期仅增长4.4%；而Quest Mobile发布数据称，2018年1月国内短视频用户规模已达到了4.61亿，短视频的崛起，对直播造成的冲击不容忽视，行业人士指出，直播行业的赛道将变得更为艰难，在此背景下，有业绩支撑的六间房和有较高用户留存率的花椒直播抱团，不失为一种生存的方式，这或许也是宋城演艺选择在此时对六间房进行重组的原因之一。

品牌亟待升级

“宋城演艺完成对六间房的重组之后，对现有的业务模式也要进行调整。”刘德良指出，虽然千古情系列演出和主题公园集群是宋城演艺长期布局的重点，但是在财务报表中却被以直播为主的互联网演艺业务抢去不少风头。

在北京大学文化产业研究院副院长陈少峰看来，目前直播行业基本上都采取出售打赏主播的虚拟礼物获取利润，获利渠道相对单一。另外，国家对于直播平台的监管力度不断加大，一些直播平台在业务调整过程中会受到一定冲击，营收上存在风险性。易居研究院智库中心研究总监严跃进也分析，直播节目看似有黏性消费需求，但往往更新快，如果平台提供的产品不及时更新，粉丝会快速下滑，所以如果业绩成长过度依赖此类产品，需要保持谨慎策略，这也是六间房重组后所面临的挑战。

而对于宋城演艺来说，近年来通过异地复制已形成了包括《宋城千古情》、《三亚千古情》等50大演艺秀，但宋城演艺在一二线旅游目的地的千古情复制模式并未完全成功。2016年，由于具体位置及合作方式的问题，宋城演艺决定终止泰山大剧院合同和武夷山项目。据悉，武夷山项目所处的位置远离核心景区，2016年泰山千古情剧院收入仅占总营收的0.14%，并且收入已连续两年处于低位运行。对于宋城千古情的复制，业内人士称，每个地方的文化特质不同，造成这种模式异地扩张面临不小困难，如何更加吸引游客是需要宋城演艺思考的。

北京商报记者查询宋城演艺近两年的投资布局发现，在经历了“泰山千古情”及武夷山项目异地复制的失败后，自2016年宋城演艺开始从重资产模式向轻资产模式转变。宋城演艺认为，轻资产业务将成为支撑该公司长期发展的又一品牌业务板块，将带来可持续的利润增长空间，有利于进一步巩固并提升行业地位和品牌知名度。

然而在今年初，宋城演艺却又拟在重资产项目上砸重金布局演艺小镇，项目拟投资额达到200亿元。“无论是业务板块的增减还是运营模式的变化，背后都对应着品牌升级的需求，而此次六间房的重组，或许也是宋城演艺品牌升级的开端。”

北京商报记者 卢扬 王嘉敏/文 白杨/制表