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垫付4000万元还不够 车贷平台图腾贷标的兑付展期

垫付4000万元还不够 车贷平台图腾贷标的兑付展期
2018年06月29日 01:16 每日经济新闻
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　　每经记者 边万莉    每经编辑 王可然    

　　近日，车贷业务平台图腾贷发公告表示，部分出借标的到期，借款人无法归本，特向图腾贷风控部申请展期。由于市场环境趋差，合作的第三方机构已无力垫付本金给出借人。

　　值得一提的是，图腾贷6月27日晚对债权转让规则也进行了调整，债权转让由原来的规则调整为出借人可自行选择折价转让，自行设置折价范围为0.1%-99.9%，同时开放渠道转让功能。

　　图腾贷董事长罗润超向《每日经济新闻》记者表示，发展期公告是因为垫付公司暂时把钱垫进去了，但是投资人中有52%去投项目、48%退出，那垫付公司就垫付不起了，形成了展期的框架。对于有还款意愿、但是筹不到钱的借款人，那贬值率15%也行，一天回来40%的本金，也是可控的。而还款意愿不那么强的借款人，平台可能就要进行催收。

　　●标的展期最长不超过6个月

　　6月26日，图腾贷官网发布公告称，部分出借标的到期，借款人无法归本，向图腾贷风控部申请展期。图腾贷提到，由于市场环境趋差，合作的第三方机构已无力垫付本金给出借人；展期期间借款人承诺按月支付利息，年化利息9%，最长展期不超过6个月，如继续违约，则通过司法途径进一步追偿出借款。

　　图腾贷运营主体为深圳前海图腾互联网金融服务有限公司，注册于2014年10月28日，罗润超为法定代表人，主要专注于车贷领域。受监管政策和行业竞争加剧的影响，图腾贷在不久前宣称平台将转型，在未来降低车抵贷业务的比例，并增加车商贷（供应链金融）、融资租赁、以租代购的产品比例。

　　图腾贷还在公告中表示，图腾贷所有出借均为真实出借，线下借款人确实是有短期展期需求。同时图腾贷平台会继续招募相关第三方资产机构合作，积极为出借人争取权益。罗润超介绍，整个逾期有8%~10%，存量大概是11亿多元，这个整体还是可控的。因为如果短期给投资人的年化利率不超过12%，那一年大概能有接近1.2亿元的利润。一年的运营成本是3600万元，中间可能还会有一些坏账，但其中还有一个平衡点，总体来说可以平稳着陆。

　　值得一提的是，随后图腾贷又发布了一条关于债权转让规则变更的公告。公告中提到，为帮助出借人更加便捷地转让已投资债权，自6月28日对现有的债权转让规则作出新的调整。具体来看，债权转让由原来的规则调整为出借人可自行选择折价转让，自行设置折价范围为0.1%-99.9% ；同时开放渠道转让功能。图腾贷表示，目前到期资金提现均可快速到银行卡。至于展期项目不一定会影响所有人，也不是每一个短期安心赚都会展期，需具体看借款人的实际情况。

　　●图腾贷待收总额超11.8亿

　　关于兑付展期的原因，罗润超26日下午在视频直播中也进行了解释。他表示，由于整个大环境有所变化，目前投资人资金大批量撤出，同时借款人展期需求增加。如果展期后，由于资金流入减少，部分资金需要第三方机构垫付，整体压力较大，而不允许展期的话则可能进入车辆处理以及司法程序，在当前全国进行扫黑除恶活动的大前提下，对于车辆的处理时间加长，项目逾期的可能性很大，因此平台决定对该部分借款项目进行展期操作。

　　罗润超介绍，此前第三方机构已垫付近4000万，但如果继续垫付，机构的压力太大。此次公告是平台主动选择的策略，并不是资金链断了的节奏。他还表示平台标的都是真实的，投资人可以就抵押车向车管所查档，查询车的抵押状况。

　　图腾贷官网披露的数据显示，截至6月28日下午两点，平台累计成交额为74.82亿元，本月成交额是3.13亿元，今日成交额是1191.53万元。《每日经济新闻》记者注意到，图腾贷待收总额为11.84亿元。平台人均出借金额66113.19元，前十大借款人待还金额占比为0.65%，最大单一借款人待还金额占比为0.11%。但是，逾期金额、逾期笔数、逾期90天以上金额及笔数均为0。

图腾展期罗润超
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