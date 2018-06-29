投票成为灰色暴利产业 朋友圈萌娃投票被骗6000元

来源：北京晨报

投票

“亲，帮我家孩子投个票吧”“今天继续投哟，一天3票哦”……相信不少人在朋友圈或微信群中都收到过类似信息，这在某种程度上已经成为人际交往的一种负担。近期，浙江省教育厅发布通知，明确规定凡是涉及学生或幼儿个人荣誉的各项评选活动，原则上不得采用面向社会的网络投票。可是，投票并不只拉拉人情票那么简单，以为家长就因为参加“萌娃评选”一步步落入了圈套，损失了6000元。公安部门之前就曾发出警示：投票涉及泄露个人信息，需要谨慎处理。

投票背后可能隐藏骗局

种类繁多、次数反复的网络投票，几乎成为朋友圈一道“风景”。每当打开朋友圈，总能见到几个拉票链接，还有一些“求投票”的私信。去年9月，市民郭可的儿子入读小学一年级后，在参加校内外活动时，也被要求进行网上拉票，这让郭可觉得有些哭笑不得，“现在才算是理解那些拉票的人也是没有办法，大环境这样，大家都在拉票”。

而更为夸张的是，在看似简单的投票背后还可能隐藏骗局。

在白领妈妈谢思倩就因参加某项“萌娃评选”而损失6000元。对于被骗的步骤，谢思倩是这样总结的：

第一步，初尝甜头。抱着试一试的心态参赛，通过一篇名为“十万大奖萌宝宝大赛开始报名啦”的微信文章添加公众号，文章中称只要添加微信，发宝宝照片参与投票，就有机会获得一等奖，奖品可谓相当丰厚。报名参加后，不但不用交纳费用，还真的领到100元红包，从而信以为真，发动身边的朋友一起投票。

第二步，刷票赶超。过了几天，发现宝宝与上一名的票数始终差一票。在加大拉票力度的同时，开始怀疑始终差的一票会不会是个骗局。然而客服告诉她，是因为有人在刷票。为了让自己的宝宝排名靠前，用客服介绍的刷票人代刷了2000票，一张票一元。

第三步，继续刷票。刷票后，名次上升，第二天又下滑。刷票方主动联系，提出再刷一次，有希望拿到一等奖。在煽动下，又掏4000元，排名一下冲到了第二。两天后，排名再次下滑。准备直接刷6000元的票，最后其丈夫陈先生知道后及时制止。

“孩子爸爸在调查后发现，大赛没有主办方，没有赞助商，怀疑是骗局，要求退款6000元被拉黑。发现上当后，便报了警。”谢思倩说。

主办方要扩大活动影响

对此，市民反映说，曾经有所谓的自媒体平台和她所就读大学的学生会合作，“有的参与社团，结果硬生生花了四五千元人民币刷礼物，最后得了不到1000元的奖品，想投诉平台却发现什么信息都没有，就是个黑平台”。

这种“比赛为名营销为实”的操作方式并不罕见。根据媒体在2017年的调查数据，43%的受访者认为，自己朋友圈里的拉票活动已经变成各种商家的营销手段。作为一次营销，主办方肯定更在乎活动本身有多大关注度，而投票数显然就是关注度的一个体现。至于哪个孩子是第一、这个比赛是拼实力还是拼人脉，这往往就不在主办方的考虑范围之内了。

还有一种情况，那就是直接依靠投票活动盈利。据报道，设置有刷礼物买票功能的投票页面，大多由投票活动主办方外包给第三方公司开发，而家长刷礼物花的钱也大多进了第三方公司的口袋。站在利益角度上讲，商家肯定希望孩子和家长能多花钱买礼物。

刷票价格由难易程度定

大家都看得见发在朋友圈里的投票链接，但是对投票背后的操作又了解多少呢？

记者调查发现，微信朋友圈投票活动背后，活跃着不少专门从事投票、拉票的公司。记者在一家网购平台上搜索“公众号刷票”，页面显示“非常抱歉，没有找到与公众号刷票相关的宝贝”。记者随后搜索“公众平台号 投票”，挑选了排名靠前的商品。商品详情显示卖家之前承接的一系列投票活动，如“2017先进工作者评选活动”“烽火英雄 决胜2017”“最具魅力老板”等活动。

记者随后又添加了一名刷票卖家，当询问刷票价格时，卖家称不同链接报价不同，同一链接不同日期不同时间的报价也不同，波动比较大的是mp链接。至于何为mp链接，卖家的解释是，“复制一下你的投票链接，看到里面有mp两个字母，那一般就是了”。

当记者将上个投票平台的链接发给卖家时，卖家表示每票价格0.12元，都是用不同微信号、不同ID、各种手机端手工投票刷票，保证票的手工质量。

记者询问卖家能够刷多少票时，卖家回复“300票起投，一小时3000票到20000票”，并且坚持要微信转账，不走淘宝交易。记者从卖家处得知，不同价格之间的区别在于投票是简单还是复杂，有的投票只需要点开链接，点击投票即可，价格低；有的投票需要关注公众号、接受验证码、下载App，价格自然就高。投票量大的话有优惠，比如20000票原价1600元，只需1520元，“在原价基础上优惠80元，快到成本价了。”卖家如此进行推销。

当记者跟卖家聊到做刷票活动的收入时，卖家回避这个问题，向记者讲起了拉票秘笈：“很多朋友圈的网络投票都是前期好投，后期难投。曾经有客户直接甩开对手1万票的差距，对手当时就放弃了。到了投票后期，网站可能会加大投票难度，比如从没有验证码到有简单验证码，从简单验证码变为复杂验证码，有的还需要注册登录手机验证才能投票。后期访问量加大，网站变慢，服务器差的网站半天进不去，严重的甚至崩溃，导致活动提前结束”。

投票成为灰色暴利产业

灰色的暴力产业——这样的表述来自曾经从事过刷票拉票等相关业务的韩明（化名）。

“大家在朋友圈看到各种投票活动，一般奖品奖金都非常丰厚，而这些奖品和奖金大多都是由赞助商提供的，因为他们达到了通过活动进行广告宣传的目的。”韩明说。

那么作为一些活动的组织者，通常也就是投票的发起方如何盈利呢？“从直接和间接两个方面获得，直接的方面要么是赞助商额外给付，要么是通过灰色刷票，或者是活动里的支付刷礼物增加魅力值、票数，通过这些直接获得利益。”韩明说，“间接的方面就是吸粉，引导参加投票者关注各种微信公众号或者App、个人号、网站等，才能投票，也就成了强制吸粉。这样的活动一次吸粉都是以万计算，而这些粉可以后期变现，或者直接卖掉，获利也是非常高的。如果两个方面同时进行的话，一次活动至少能够获利几万元，如果操作火爆的话，挣10万元以上也不难。”

不过，这并不意味着结束。据韩明透露，有些投票的发起方会在建立起投票平台后，通过后台监控数据，运用小号添加选手，然后私聊他们，说是可以提供代刷票活动，一元一票，“而其实哪有什么代刷，只不过是在后台修改下数据的事”。

“另一种就更狠了，直接建好投票平台，然后到处发广告，说攻破了某个投票活动的漏洞，可以直接改票。如果谁想轻松拿大奖，可以找他们帮忙改票，100票多少钱，1000票多少钱，可以先测试，再收费。”韩明说，如果参与投票者有点心动，他们就开始拉你进行免费测试，让你进入投票活动页面报名，然后按照你的要求增加票数；结果你信以为真，花几百元投上几千票，让你暂时排第一名，而你就会美滋滋地等着拿大奖，“这个时候，骗子会用同样的手法，去找有同样心态的20个人，让你们互相竞争，看着即将到手的大奖，再想想前面都已经投进去的，算算成本和收益，咬咬牙又会投钱去刷票，结果被忽悠进去几千元，直到你最终惊醒，但为时已晚”。

■公安提示

投票涉及信息要谨慎

此外，记者注意到，早些时候，就有公安机关就网上投票活动向公众发出警示：因为投票涉及填写个人信息，确实存在个人信息被倒卖的可能性。微信个人信息泄露只是表层，更大危害在于，不法分子利用你的微信关联信息，获取你的其他网络信息，“一旦重要的个人信息被不法分子掌握，不法分子就会根据信息，给你发送诈骗链接或拨打诈骗电话，就可能带来财产损失”。

据《法制日报》