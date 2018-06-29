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宝宝树在港递交招股书：2017年亏损9.1亿元

宝宝树在港递交招股书：2017年亏损9.1亿元
2018年06月29日 00:37 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月29日凌晨消息，昨日晚间，宝宝树向港交所递交招股说明书。据招股书显示，2017年宝宝树亏损9.11亿元，好未来为第三大股东。

　　宝宝树的联席保荐人为摩根士丹利、海通证券、招商证券国际，首席财务顾问为UBS，联合财务顾问为复星恒利。

　　招股书显示，2015年-2017年营收为2亿元、5.09亿元、7.29亿元。毛利率分别为54.6%、53.1%、63.2%。

　　2015年-2017年年度亏损2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元。

　　2015年经调整年内亏损1.72亿元，2016年为0.44亿元，2017年为1.38亿元。

　　宝宝树主要股东有复星、好未来、阿里，其中第一大股东为创始人王怀南家族，持股27.73%；第二大股东为复星，持股26.39%；第三大股东为好未来，持股10.82%；第四大股东为聚美优品，持股7.79%。

　　此前，共获得三轮融资。

　　自2007年至今，宝宝树已进入母婴家庭领域11年，从最早的母婴社区、互联网工具、社会化电商再到伴随中国家庭消费升级的C2M、大健康等商业模块，宝宝树一直在母婴产业加大力度。

　　此前，宝宝树在获得复星的战略投资之后，双方迅速开启了C2M领域的合作试水，随后，宝宝树与复星还联合宣布成立合资公司，共同搭建健康服务体系。

　　同时好未来、聚美优品也分别在教育与电商领域给予了宝宝树帮助和支持。

　　6月4日，宝宝树宣布与阿里巴巴集团达成资本战略合作，并称新一轮融资后估值达到约140亿人民币。除了资金注入外，双方曾表示将在电商、C2M（Customer to Maker）、广告营销、知识付费、新零售、线上线下母婴场景等多个层面进行合作。

　　宝宝树创始人兼CEO王怀南表示：“在复星、好未来等一系列战略合作伙伴的大力推动下，宝宝树获得了高速发展，而此次引入阿里巴巴集团，无疑将对于宝宝树商业能量的全面释放，赋予更加强劲的动力。”

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