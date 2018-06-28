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亚马逊收购在线药房PillPack 美药店股价全线暴跌

亚马逊收购在线药房PillPack 美药店股价全线暴跌
2018年06月28日 23:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月28日晚间消息，亚马逊今日宣布，将收购在线药房初创公司PillPack，从而进军医疗保健市场。

　　这笔交易让亚马逊在瞬间拥有了一个全国性的医药网络，业内人士称，这毫无疑问地将对Walgreens Boots Alliance和CVS Health等连锁药店构成威胁。

　　受该消息影响，Walgreens Boots Alliance股价在今日盘前交易中重挫近10%，而CVS Health股价也下滑近9%。

　　亚马逊和PillPack在声明中并未透露交易金额等条款，两家公司预计该交易将于今年下半年完成。

　　PillPack致力于为消费者提供方便的网上购药服务，并提供配送，目前已在美国全部50个获得了牌照。分析人士称，收购PillPack后，亚马逊将来可以进一步拓展药品邮寄业务，争抢药店的市场份额。

　　今年4月曾有报道称，亚马逊竞争对手沃尔玛正寻求以低于10亿美元的价格收购PillPack。PillPack能帮助消费者更简单地抓药，这一点是吸引沃尔玛和亚马逊的核心。

　　在收购PillPack之前，亚马逊已与伯克希尔·哈撒韦公司和摩根大通联手，降低员工的医疗费用。此外，亚马逊还在内部建立了一支团队，探索进军药品供应链的商机，该市场的规模高达3万亿美元。

　　今年早些时候，亚马逊和沃尔玛还曾为收购印度最大电商平台Flipkart而展开竞争。最终，沃尔玛以160亿美元收购Flipkart 77%的股权。随后有报道称，亚马逊计划在印度市场追加20亿美元投资，从而使投资总额达到约70亿美元。(李明)

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