印尼打车应用Go-Jek拟融资15亿美元 与腾讯京东谈判

新浪科技讯 北京时间6月28日晚间消息，硅谷科技媒体《The Information》援引知情人士的消息称，印尼打车应用Go-Jek公司正与腾讯和京东等投资者洽谈融资事宜。

报道称，为了进一步拓展东南亚市场，向竞争对手Grab发起挑战，Go-Jek计划在新一轮融资中最多融资15亿美元。目前，Go-Jek正与腾讯、谷歌和京东等投资者洽谈相关事宜。

作为拓展东南亚市场计划的一部分，Go-Jek本周二刚刚宣布，将分别以Go-Viet和Get品牌在越南和泰国推出业务。Go-Jek今年5月曾宣布，将投资5亿美元，在未来数月进军越南、泰国、新加坡和菲律宾市场。

Go-Jek在东南亚市场的主要竞争对手是总部位于新加坡的Grab，后者今年3月刚刚收购了Uber的东南亚业务。本月早些时候，日本汽车厂商丰田对Grab投资10亿美元，对其估值约为100亿美元。

知情人士称，Go-Jek在今年早些时候进行的上一轮融资中估值约为48亿美元。有报道称，Go-Jek去年5月获得了腾讯的投资，去年8月又获得了京东的投资。

除了打车业务，Go-Jek的业务范围已扩展至物流、支付和其他预约服务。Go-Jek CEO马卡里姆去年年底曾表示，希望公司能在未来数年进行IPO(首次公开招股)。(李明)