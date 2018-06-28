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直击|雄安新区与360合作 周鸿祎:投更多资金支持建设

直击|雄安新区与360合作 周鸿祎:投更多资金支持建设
2018年06月28日 21:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月28日晚间消息，雄安新区与360集团今日签订战略合作。双方将从规划设计、关键技术研发与部署、网络安全体系运营维护等方面入手，在多个领域开展安全战略部署。

　　此次战略合作达成后，360将为建设安全可靠的“数字雄安”提供网络安全服务。具体包括：在工业互联网、车联网、物联网、城市安全等领域提供系统化的解决方案；推动建立开放协同的数字安全基础设施；为数字雄安网络安全提供安全运营维护服务等。

　　此外，360集团还将在雄安新区实现网络安全核心技术研发突破，并在军民融合、人才培养方面与雄安展开深入合作。

　　在签约仪式上，周鸿祎表达了对双方合作的期望。周鸿祎说，雄安不仅是要从零建设一座物理的新城市，而且还要同步建一座完全网络化、智能化的未来数字城市。

　　“像雄安这样一个真正的万物互联的智能化城市，加上雄安的政治和区位重要性，它所面临的网络安全威胁已经涉及到了国家政治、国防、城市关键基础设施、民生服务、经济和百姓家庭个人的方方面面。因此，我提出了一个观点：网络安全已经从‘信息安全’时代，进入了‘大安全’时代”，周鸿祎说，雄安会有大量的新技术和新应用，这就意味着针对它们的很多网络攻击也会是新的威胁与挑战，因此在网络安全方面也必须要有一些新的策略和新的技术。

　　周鸿祎表示，360集团将投入更多的资源、资金、业务和人力来支持雄安新区的建设，全力以赴推动各项合作内容在雄安新区尽快落地实施。(韩大鹏)

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