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小米IPO招股遭滑铁卢？10万投资者参与 9倍超额认购

小米IPO招股遭滑铁卢？10万投资者参与 9倍超额认购
2018年06月28日 21:19 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 杨鑫倢

　　6月28日中午，香港市场首家“同股不同权”新股小米（01810.HK）为期4天的招股截止。

　　尽管之前屡传小米被投资者取消认购，但接近小米IPO的中介人士向澎湃新闻记者透露，小米公开认购非但没有遇冷，数据比预期要好很多。截至6月28日12时，共有超10万投资者参与小米的散户认购，认购总额超10.3亿股。根据港股市场中央结算中心的时间因素，这一数据暂未包括散户今日半天提交的认购数。

　　据小米招股书显示，小米香港公开发行股数为1.08亿股，发行价区间17至22港元。

　　也就是说，即使不包括6月28日散户提交的认购数据，小米现在公开认购已达9.5倍。

　　有说法称，小米此次散户认购是港股2011年以来发行规模50亿美元以上IPO中，认购倍数最高的，也是今年以来全球认购散户规模最大的IPO。不过，相比较阅文集团、平安好医生等一批2017年在香港上市的新经济股超过600倍的认购倍数，小米认购倍数并不高。

　　小米的IPO认购过程一波三折。

　　6月25日至6月28日，小米在香港上市招股，但前两天的认购情况低于预期。

　　截至6月27日中午，14家券商累计借出孖展（保证金）逾97亿港元，相当于超购3.06倍，低于5到10倍的预期。更有香港媒体报道称，时富金融及辉立证券被投资者抽飞（取消认购）约17亿港元。此外还有港股基金经理透露，很多机构都是以限价的方式在18港元认购。

　　有分析称，这与香港股市情况情况不佳有关。小米于香港公开招股首日，恒生指数跌破29000点关口，失守250天牛熊分界线。此外也受到外围市场影响，近期受到贸易摩擦影响，美国科技股大跌。

　　除了市场面的因素，发行定价才是小米招股热度的关键。

　　小米此次在香港首次公开招股每股招股价将在17-22港元，此价格区间对小米的估值为539亿美元至690亿美元。按照2019年调整后预期盈利计算，小米市盈率达到27-34倍，而苹果目前市盈率为18.34倍。

　　外界认为，小米的盈利模式尚未被证明，但市盈率已经超过国际上顶尖的高科技公司，包括苹果、特斯拉阿里巴巴腾讯等担心缺乏盈利支撑导致估值虚高，上市后的动力也可能不足。

　　对此，小米创始人雷军6月23日在香港的投资者推介会上回应称，“可能很多人很纠结，小米是硬件公司还是互联网公司？过去一个星期我们跟投资者反复地沟通，大家发现小米是全球罕见的既能做硬件，也能做电商，也能做互联网的全能型的企业，这种企业在今天的市场上非常罕见。”他认为市盈率不能和其他硬件或互联网企业相比。

　　界定小米仅仅是硬件公司，还是一家互联网公司，会对小米的估值产生较大的差异。在香港上市的很多新经济公司都还没有得到市场的认可，市场吸收雷军的概念还需要时间。

　　谈及市盈率的问题，小米首席财务官周受资表示，从估值的角度，核心在于公司的增长速度，小米在快速增长，去年的收入比上年增长67.5%，今年一季度加速增长，增速达到了89.5%。此外，小米的市场机会很大，手机市场还能持续增长，还有新品类和国际市场的拓展；小米走的是高效的性价比路线，所以也能持续增长。

　　在香港举行完上市推介会后，这两天，小米董事长兼首席执行官雷军和一行高管又分头前往美国纽约、波士顿、旧金山、芝加哥、新加坡和伦敦路演，为小米成功IPO继续奔走。

　　有消息称，目前李嘉诚、马云和马化腾都以个人名义认购小米股票，金额在数千万至上亿美元不等。但这些消息未得到证实。

　　小米预计将于6月29日定价，7月9日挂牌。

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