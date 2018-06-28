左晖回应质疑：我做的是球场，高房价不怪我

来源：界面

自从6月14日，58集团与我爱我家、中原地产、21世纪不动产、麦田房产等中介公司组成“联盟”对抗链家和贝壳找房，期间双方既有隔空互呛，又有诸如股权合作这样的实质性回击，让中介行业顿起波澜。

沸沸扬扬半个月后，链家董事长左晖公开回应了市场对链家成立贝壳找房的质疑。

在6月28日，由中国房地产估价师与房地产经纪人学会（以下简称中房学）主办的中国房地产经纪年会上，左晖发表了《Where we are?》 的主题演讲。这个会议同时聚集了我爱我家集团董事长谢勇、房天下董事长兼CEO莫天全、中原地产中国大陆区主席黎明楷、21世纪中国不动产总裁兼CEO卢航，以及58集团高级副总裁叶兵。

左晖上台前，主持人开玩笑称，要下面的听众保持冷静，因为他不知道接下来会发生什么。

此前，针对链家成立贝壳找房，同行质疑链家在有直营模式的同时，成立贝壳找房这样的平台，难以做到公平公正，是既做裁判员，又做运动员。左晖对此表示，链家和同行确实有竞争关系，但他不认为链家是既做裁判员又做运动员，“我们在做个球场，希望在这里踢球的人越来越多，规矩越来越好”。

贝壳找房的一个重要支撑是要求入驻的中介品牌要使用链家的操作系统，即ACN合作网络，贝壳找房制定了一套规则，所有入驻贝壳找房的经纪人和中介公司可以在房源录入、带看、成交等各个环节取得回报，共同切分收益。这套规则的初衷是要形成全行业的合作。“同行间怎么从对抗状态转为合作，如何共同把行业做大，才是要重点思考的问题。所谓竞争就是同向为竞，相向为争，我们应该是赛跑，而不是拳击。”他认为，行业内的不合作，使得每进入一个城市发展的成本升高，边际效益大幅降低。

左晖否认了成立贝壳找房是出于上市的考虑，他表示现在链家处于非常舒适的状态。

成立贝壳找房时，左晖做好了承担6个月业绩下滑的准备，但贝壳找房的实际效果让他满意。界面新闻了解到，在在徐州、郑州、长春、成都四个试点城市，徐州已经签约的经纪品牌达18家，涉及162家门店、逾1000名经纪人，包括当地最大经纪品牌“第一房屋”。在长春，当地最大铭家(属于贝化品牌)原来有150家门店，现在店面数拓展已经超过200家。

贝壳找房要接连的中介品牌，在内部被称为“贝化品牌”。到2020年，贝壳会在全国扶持100个贝化品牌，贝化品牌公司保留原有品牌直接对接到贝壳找房，享有和德佑一样的资源和支持，同时对贝化品牌包括VI改良，绩效，财务，营销，系统，等等所有的支持。

此前，界面新闻曾披露，链家正在全力冲刺今年GMV超2万亿。在高达6万亿的二手房市场，80%是通过中介交易的。左晖表示，今年链家的GMV会创造历史记录。

贝壳找房CEO彭永东曾透露贝壳找房的流量目标是链家网的10倍，但左晖表示贝壳找房是服务平台不是流量平台，贝壳所做的事情只有一件，就是创造增量价值。

经过极速扩张后，链家目前已进入32个城市，左晖宣布不再进行扩张。在他看来创造增量带来的价值要大于对存量价值的挖掘。

链家与58集团及其他中介公司的隔空对骂引来了广泛关注，对此，左晖认为：“什么都可以骂，只有两件事别互相骂，一是别骂收费高，二是别说谁谁谁抬高了房价。”

过度的技术投入看来确实吃掉了链家的很大部分利润，这造成了链家需要依靠高费率覆盖成本。“我非常认真考虑过要不要打个折，但是亏损了我们确实扛不住。”

对链家这样的中介公司抬高房价的指责，左晖感到很委屈，他把中介比作公鸡，“我们就是公鸡，天亮了必须打鸣，而不是因为我们打鸣了，天才亮。”

左晖呼吁行业合作，反对对抗，但这看起来更像是是态度和观点的自我阐释。毕竟，同行已经针对贝壳找房的成立展开了实际行动，左晖所带领的链家和贝壳找房必须做好应对。