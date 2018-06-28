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猎聘网明日赴港上市 CEO戴科彬发布致全体员工信

猎聘网明日赴港上市 CEO戴科彬发布致全体员工信
2018年06月28日 19:38 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月28日晚间消息，猎聘网母企有才天下猎聘将于明日在港交所上市，今日晚间猎聘网创始人兼CEO戴科彬发表上市前致全体员工的信称，明天，猎聘赴港上市的钟声就要敲响，猎聘B（企业）+H（猎头）+C（求职者）“轻社交的交易模式”是全球独有的创新，上市是值得击掌相庆的事，然而任重道远，也是一个新的征程和起点。

　　以下为戴科彬前致全体员工的信全文：

　　明天，猎聘赴港上市的钟声就要敲响。这一刻，我和全体猎聘人等待了七年。回顾七年走过的路，心里真是百感交集。上市是值得我们击掌相庆的事，然而任重道远，它更是一个新的征程和起点。

　　我最早的QQ签名是“奋斗青年”，一直沿用至今。它提醒我永远砥砺前行，不忘初心，对自己提出更高的要求。如今，这也是我对自己团队小伙伴们的期待，于是在上市前夕，我给全体猎聘人写下了这封信，与他们共勉。

　　在此，我也将其与读者朋友们分享，分享我们的喜悦和梦想。

　　各位猎聘同道人：

　　在庆祝猎聘上线七周年之际，明天，我们将要登陆香港国际资本市场，在香港联交所挂牌上市。 这是我们所有猎聘人共同努力的结果，也是我们客户与猎头伙伴们共创的结果！ 更是我们一直坚守价值观，坚持使命的阶段性成果，这一刻我们都应该骄傲和自豪，都可以尽情地欢呼！

　　时代的使命感和责任感让我们这群平凡的人干出了非凡的事。 在2015年的年会， 我曾呐喊：“我们必将干成一件伟大的事情！” 这个伟大不是我们创造了多少财富，而是我们为社会、为创新创业、为企业升级、为个人实现职业成功所创造的价值。 人才是第一资源，是目前中国企业升级的关键之所在，我们坚信，每一个人都有独一无二的价值，只要平台选择对了，就能充分发挥其价值，而只有个人的职业获得成功，企业才能真正成功！

　　我们必须感谢这个时代，让我们的创新可以参与民族的伟大复兴，可以帮助每一个人才发掘并实现自我价值！

　　伟大的事情要有正确的人去干，正直的价值观让猎聘人与众不同。回首过去七年，我们从探索中国的职场社区模式，到人与人互动的轻社交模式，到招聘求职的交易模式，再到大数据赋能的AI模式……我们经历了无数的变化，无数的不确定性，团队“互信合作”，一起“拥抱变化”， 以“客户至上”的理念在每一个角落“追求极致”！ 人对了，事就成，今天的上市也意味着我们坚守多年的价值观得到了认可！

　　我们相信人的力量，相信价值观的力量，我们模式和创新一直引领行业的发展。猎聘B（企业）+H（猎头）+C（求职者）“轻社交的交易模式”是全球独有的创新，是我们这群人智慧的结晶！ 这一模式的探索过程凝聚了我们对中国职场的独特洞察。 老板、HR、猎头、人才是中国职场重要组成角色，猎聘开创了一个让他们相互认识、直接沟通的多边平台，打破了传统的BC双边平台的广告模式。 在这个多边平台上，他们除了彼此做“信息交流”，还可以做“生意交易”。 猎聘的出现让中国猎头行业在阳光下健康发展，让中国创新创业有更好的人才渠道，让人才真正可以人尽其才！

　　事实证明，我们的创新符合中国文化，符合时代趋势，上市也再次验证我们的创新得到了客户和用户的认可，得到了全球顶级投资机构的认可！这种认可是一种信任， 必将激励我们继续努力，打磨产品，极致服务，让猎聘成为全球华人骄傲的人才服务平台！

　　各位同道人，选择上市就意味着更大的责任，我们会一如既往地坚持使命，关注公司的长远利益，关注每一个人的职业成长！上市的钟声马上就要敲响，这是一个全新的开始，我们要有归零心态，不忘初心，再次出发。

　　志同道合的奋斗青年

　　戴科彬 Rick

 

戴科彬猎聘网IPO
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