国资网贷平台湖商贷被爆逾期 企业法人已被警方控制

澎湃新闻记者 周炎炎

梅雨季节，长三角一带P2P网贷平台“雷声阵阵”。

6月27日，P2P网贷平台“湖商贷”因为逾期不还款被投资者报案，澎湃新闻获悉，警方迅速控制了企业法人代表汪小军等人，正在调查取证，截止6月28日下午尚未立案。

按照投资者出示的受案回执，6月27日，湖商贷因为非法吸收公众存款已经被杭州市公安局西湖区分局蒋村派出所受理。

案件受理回执

28日，澎湃新闻联络蒋村派出所，警方表示，目前正在针对该案调查取证，尚未立案，但企业法人代表汪小军等人已经被带到派出所调查。

“立案是肯定会立案的，只是一个时间的问题。”警方表示，目前已经有超过300名投资者登记了相关信息。

湖商贷运营主体是湖州中亿恒信投资咨询有限公司，根据工商信息，这家公司成立于2013年7月，注册资本为5500万元人民币，企业法人代表是汪小军。

湖商贷这个平台已经上线运营了近5年，根据警方对投资者透露的信息，目前平台未偿付投资者达到上千人，待收资金2800余万元。而湖商贷APP显示，累计投资1.8亿元。

本周以来，湖商贷APP出现了提现困难，有投资者出事的与该公司客服的QQ对话显示，逾期问题正在处理，让投资者具体等待公告。而有些投资者询问客服是不是要报案，这家公司还上不上班，对方回复：“都这样的情况了，悬。”

投资者与客服的对话

在6月26日，也就是高管被带走的前一天，湖商贷还在“垂死挣扎”，其官网登出的一则情况说明显示，“湖商贷平台于2018年6月21日起开始出现借款人逾期现象，鉴于当前行业整体处于敏感时期，经公司研究决定，公司高管于当日立即赶赴逾期借款人所在地与借款人协商相关还款事宜，督促其立即还款。”

对于此次逾期的原因，该平台解释说，“因部分借款人了解行业性质，故意拖延还款进度，公司高管与对方严肃沟通，对方答应延期一月归还。”

湖商贷26日登出的公告

但投资者前往该公司位于浙江省杭州市西湖区新西桥西溪壹号24幢7楼的办公地，发现已经人去楼空，27日警方前往现场，让投资者登记个人信息报案。

27日的湖商贷办公场所

根据湖商贷官网信息，该公司于2017年10月11日获国企——国粮鼎峰泰（天津）粮油贸易有限公司的战略投资，正式成为国企全资子公司。

根据启信宝查询得知，去年10月，国粮鼎峰泰（天津）粮油贸易有限公司入股该公司，持股100%，注册资本金也由原先的500万元激增到5500万元，同时法人代表变更为杨沛然。在今年4月，法人代表又进行了一轮变更，变成了汪小军。

国粮鼎峰泰（天津）粮油贸易有限公司成立于2017年4月，100%控股股东是内蒙古通辽国家粮食储备库，内蒙古通辽国家粮食储备库又是通辽市粮食局100%控股的，所以湖商贷才敢自称“国企全资子公司”。

湖商贷股权结构

内蒙古通辽国家粮食储备库旗下有多家互联网金融平台，比如旗下康华中金资产管理有限公司就控股了深圳赢胜金融服务有限公司和金汇微金（天津）网络科技有限公司。而康华中金因为通过登记的住所或者经营场所无法联系，内列入经营异常名录。

内蒙古通辽国家粮食储备库还有家子公司叫国粮粮食储备（大连）有限公司，后者投资设立了宁波盛禧影视文化传播有限公司，宁波盛禧投资了一家叫做思远文化产业发展股份有限公司，思远文化投资了浙江聚日节能科技有限公司。浙江聚日公司参股了多家互联网金融平台，包括易投杭、呱呱金服、易麦理财、银号理财，而易投杭今年4月被曝出提现困难，呱呱理财去年12月被曝标的造假并“跑路”。

去年9月4日，内蒙古通辽国家粮食储备库下发国储字【2017】79号文件《关于规范旗下互联网金融平台发展的通知》。《通知》指出，近年来，内蒙古通辽国家粮食储备库为响应国家金融战略发展，在搞活经济的过程中，对外投资了许多不同类型、不同规模的互联网金融公司，总的看来，对于促进生产，活跃流通，发挥着积极的作用。但是，由于制度不健全，管理工作没跟上，有些公司也存在不少问题，严重地影响公司的健康发展。

到底要不要继续维持自己的互联网金融板块，内蒙古通辽国家粮食储备库可能要重新思考一下。