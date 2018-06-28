Line证实7月推出加密货币交易所 不支持美国和日本

【TechWeb报道】6月28日消息，据国外媒体报道，韩国即时消息应用Line母公司已经证实，将于下月推出加密货币交易所，名为BitBox。

今年1月，该公司曾计划通过开设一家交易所进入加密货币领域，不过，Line今日表示，美国和日本用户将无法使用其BitBox服务。这可能是出于监管方面不确定性的考虑。

BitBox将支持包括比特币、以太坊、比特币现金，以及莱特币等30种数字货币的交易，平台会收取0.1%的交易费。Line表示，在经过“广泛的筛选”之后，公司才挑选了这些代币，内部承诺会评估市场上“对用户来说最可靠、最安全的交易(选项)”。

Bitbox将在全球范围内推出，支持15种语言。目前尚不清楚它是否会使用包括法令（fiat）在内的购买或出售代币的选项，还是说它仅支持代币-代币的交易。

目前，Line每月拥有约2亿活跃用户，其服务范围还拓展至打车、音乐流媒体、移动支付等，而这一尝试可能代表Line未来可能会接受加密服务。不过，美国和日本用户被排除在外是一个重大问题。

日本是Line营收最多和用户最多的市场，因此，将日本市场排除在外，将严重限制Bitbox可能带来的潜在影响。

尽管如此，在Facebook日益激烈的竞争下，Line需要一些新鲜的东西来重振业务。Facebook运营着WhatsApp和Messenger。

此前，该公司2016年在美国-日被IPO筹资11亿美元的时候，Line通过即时通讯服务（首创了贴图的概念）和联网游戏业务，瞄准了全球用户。但是，该公司的国际扩张并未按计划进行。Line将重点放在了日本、泰国、台湾和印尼这四个核心市场上，共有活跃用户1.68亿。

Line在这些市场中提供了一系列本地化服务，包括视频流、漫画、购物、叫车和其他点播服务。去年，Line开始销售智能硬件和人工智能，用自己的卡通版替代亚马逊Echo系列和Google Home智能音箱设备。在一些市场，Line还提供品牌手机/数据服务。

然而，Line面临的压力很大。Facebook在全球的人气让其即时消息应用Messenger成为全球大多数互联网用户的选择，并且Facebook在其他领域也很忙。WhatsApp最近推出了商业解决方案，允许企业通过其服务与用户进行通信，预计该公司很快将增加支付功能。Facebook首席执行官马克·扎克伯格承诺，要研究Facebook能否利用区块链技术。今年早些时候，他成立了一个专门的部门，由大卫·马库斯（David Marcus）领导。（编译/露天）