联合国贸发会秘书长：非洲政府要高度重视马云的建议

阿里巴巴 对年轻创业者的帮助 基图伊专门来到现场感谢马云和对年轻创业者的帮助

新浪科技讯 6月28日下午消息，今日下午，联合国贸易与发展会议秘书长穆希萨·基图伊来到阿里巴巴总部，与29名正在阿里巴巴接受培训的非洲创业者交流。基图伊表示“我非常关注阿里巴巴在非洲培养创业者的项目，我们必须与非洲国家展开政府层面的对话，让政府层面高度重视关注年轻人创业环境、培育电商发展生态系统的重要性”。

基图伊回忆，两年前马云便与他谈到对发展非洲电商生态系统的建议：“两年前在达沃斯，Jack跟我谈起如何一起帮助非洲创业者，这就是e-founders项目的缘起。”

“非洲创业者培训班”是阿里巴巴发起的“e-founders”（互联网创业者计划）系列培训之一，本期共有来自11个非洲国家的29名学员参加。在此之前已分别在2017年11月和2018年3月举办两期，邀请了来自数十个国家的近百名海外创业者来阿里巴巴学习数字经济的“中国经验”。

2017年4月，马云承诺阿里巴巴将在未来五年帮助发展中国家培养1000名年轻创业者。同年7月，马云以联合国贸易和发展会议青年创业和小企业特别顾问的身份，出席在卢旺达举办的非洲青年峰会，当场宣布将支持200个非洲年轻企业家到杭州学习。

基图伊现场向非洲创业者们宣布：计划将于八月份在南非的约翰内斯堡举行会议，把前往阿里巴巴接受培训的非洲创业者们聚在一起。“让年轻的企业家们利用地理位置上的优势，彼此帮助，共同构筑非洲的电商生态”。

在交流中，马云鼓励非洲创业者说，尽管物流、移动支付等领域还不发达，但这正是年轻人创业的机会，“你们要和数以百计的e-founders一起合作。回到非洲，种下种子，永不放弃”。马云同时提出希望：“你们要把100个阿里巴巴带回非洲，让非洲产生1000个马云”。