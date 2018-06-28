比特币与区块链：林中分出两条路

一片树林里分出两条路

我选择了其中人迹更少的一条

从此决定了我一生的道路。

——弗罗斯特

简介：笔者认为，可以把区块链技术视为一种底层支撑平台，利用其特征来构建基于平台上更高层次的应用场景，这或许是区块链的最重要价值。

以比特币（Bitcoin）为代表的数字货币，在最近几年盛极一时。仅在中国国内，就出现了大量的数字货币发行机构与交易平台。数字货币价值大起大落，部分交易平台最终关门跑路。很多对数字货币知之不详，但梦想一夜暴富的投资者再次被割了韭菜。

众所周知，比特币构建在区块链（Blockchain）技术之上。区块链技术则是近年来互联网领域最热门的语汇之一。在笔者经常写稿的北京望京漫咖啡店里，我就不断听到邻座在慷慨激昂地讨论区块链革命性的创新以及无所不能的应用。然而笔者怀疑的是，这些动辄把数字货币与区块链技术挂在嘴边的人，对这两项新鲜事物究竟有多深的了解。

作为一位长期研究国际金融问题，尤其是国际收支、汇率、国际金融危机与国际货币体系改革的研究人员，笔者并不看好以比特币为代表的数字货币的前景，但看好以区块链技术为底层载体的网络应用前景。

笔者曾经与合作者杨晓晨在2014年年初发表过一篇关于比特币的学术论文，这篇论文曾经在国内比特币社区中被广为转载，被比特币投资者们认为立论较为公允。 这篇文章的一个核心观点是，比特币与身俱来的若干特征，决定了比特币不能很好地充当货币职能。

比特币通常被认为具有以下特征：第一，比特币成功地实现了去中心化的货币发行方式与管理方式；第二，比特币是一种高度匿名化的货币；第三，比特币交易具有完整的可追溯性；第四，比特币交易具有不可逆性；第五，比特币的最终总量与生产速度都是事先确定的。例如，比特币的生产速度每四年减半，最终会达到2100万个。

首先，比特币的拥趸们认为，正是由于比特币数量最终是确定的，这就意味着比特币的价值会非常稳定，不会面临其他货币通常会面临的通货膨胀与购买力缩水问题。这种观点似曾相识。很多年前，金本位制的拥护者其实也是这么来拥戴黄金作为终极储存与支付手段的。

然而，问题在于，全球经济是不断增长的，如果用一种数量恒定的东西（无论是比特币还是黄金）来作为价值尺度的话，就不得不面临如下两种困境：其一，经济增长速度受制于数量恒定的货币，这自然意味着通货紧缩压力（事实上，实施金本位制的国家经常会面临通货紧缩的困扰）；其二，如果要定期根据经济增速来调节单位货币的购买力的话，这就意味着价值尺度的不稳定，并给市场造成周期性的套利机会。

其次，比特币去中心化的发行管理方式，也与传统的货币大相径庭。众所周知，一个国家的货币当局会垄断该国货币的发行权，而货币发行权的背后是以该国政府的征税权力作为背书的。市场主体对于一种货币的信心，其实是对货币背后央行信誉与政府财政能力的信心。而缺乏了央行信誉与财政能力背书的比特币，只能建立在参与者对比特币达成的极其脆弱的共识基础上。这注定是非常不稳定的。

再次，比特币是一种高度匿名化的货币。匿名化其实是一把双刃剑。它虽然通过技术手段保障了个人财产的私密性，但也为洗钱、贩毒等非法行为提供了天然的温床。更重要的是，由于直接融资与间接融资均要以借款人的身份与信用信息作为风险评估的依据，因此比特币的匿名化特征，实则限制了基于货币体系的信用体系的扩张，从而使得融资难题演变为比特币发展的重要阻力。

最后，迄今为止，比特币更多地被投资者视为一种投资品，而非一种交易媒介。如果投资者都认为比特币将会涨价，而购入持有的话，这其实意味着比特币基本上丧失了作为交易媒介与价值尺度的功能。如果再考虑到比特币的价格迄今为止大起大落，它也很难真正成为一种稳定的价值储存手段。换言之，比特币价格的大起大落，使得比特币很难充当一种货币的三种基本角色：交易媒介、价值尺度与储存手段。这就意味着，以比特币为代表的数字货币，其实本质上不是货币，而是投资载体甚至投机载体。

虽然笔者对数字货币的前景不乐观，但这并不意味着笔者不看好区块链技术。

“作为下一代互联网的基础设施，区块链以分布式存储、点对点传输、加密技术、共识机制等特征，成功地实现了去中心化、不可篡改、可以溯源、唯一可信任等优势，有效地解决了价值高效传递的问题，有望成为未来价值网络的基石”。

“在没有区块链之前，保证一笔真实可靠的交易完成需要中介方参与。而区块链可以让交易活动无需信用中介，这就是区块链最核心、最本质的东西。”换言之，用经济学术语来讲，区块链技术可以显著地降低交易成本与信息不对称，而后者恰好是微观经济学中市场失灵的主要原因。

其实，互联网的发展一直都是在致力于降低独立主体之间的沟通成本与交易成本。“TCP/IP的核心是去链接中介，让链接者直接对话而省去中间环节”；“IPV6的宗旨是链接一切、万物互联，无论是移动互联网还是物联网均是如此”；“由区块链演化而来的Token经济，使得一切都有了价值，将互联网重构为价值互联网”。

区块链的特征使其可能还具备了更高层次的社会意义。“公共账本就是区块链的核心价值。通过网络中多个节点共同记账的方式，将每段时间按照顺序固化成为一段无法篡改的、可溯源的数据（区块），如此层层累加，如此这般地将一段过往的数据永远凝固在链中”。“区块链就是一种以时间前进的方式来记录历史的工具”。这是一种多么诗意地对技术的描述方式啊。

换言之，笔者认为，可以把区块链技术视为一种底层支撑平台，利用其特征来构建基于平台上更高层次的应用场景，这或许是区块链的最重要价值。“林中分出两条路”，如前所述，数字货币虽然看似是目前最为喧嚣的一条路，但未必是区块链最重要、最可持续的应用前景。

笔者上述对区块链技术的引文，均源自陈源、刘蕴如与戴剑编著的《区块链+：从数字资产到网络互信》一书。本书分为上下两篇。上篇讨论比特币，而下篇分析区块链。

（作者张明宏系平安证券首席经济学家、中国社科院世经政所研究员）