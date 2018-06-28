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Facebook发布精简版Instagram 面向发展中市场

Facebook发布精简版Instagram 面向发展中市场
2018年06月28日 17:18 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月28日下午消息，为面向发展中市场的用户，Facebook新推出社交照片分享应用Instagram的精简版——Instagram Lite。

　　本周三，适用于Android智能手机的Instagram Lite悄然出现在Google Play Store中，应用的大小仅574K，相比主应用Instagram那接近90M的空间需求着实精简了很多。

　　Instagram Lite同样可以让用户发布照片，创建和观看24小时之后即小时的故事，并搜索用户。目前，其用户无法向好友发送信息或分享视频，但是Google应用商店中的应用描述写道，新功能将很快推出。

　　Instagram Lite主要面向的是新兴市场，这些市场上通常以低成本的Android设备为主。这些国家的用户可以选择的数据流量计划十分有限，因此精简版的Instagram就显得十分有必要。

　　2015年的时候，Facebook也曾为其主应用推出过精简版本。

　　一名Instagram的发言人未立即予以置评，但是其对率先关注到此变化的外媒表示“该应用将于本周在墨西哥进行测试”。

　　“我们正在为Android平台测试一个新版本的Instagram，这个新版本应用会在用户的设备上占用较少空间，使用的数据也会相对少一点，并且启动速度更快。”这名发言人说道。

　　Instagram的用户今年已突破10亿大关，其母公司Facebook希望为该应用获得下一波10亿用户。对此，发展迅速的新兴市场或许是这一增长目标的关键。(图尔)

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