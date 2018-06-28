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小米股票认购为何遭遇滑铁卢？

小米股票认购为何遭遇滑铁卢？
2018年06月28日 16:51 钛媒体
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　　文/王吉伟

　　本以为雄心勃勃的小米，凭借独创的“硬件+新零售+互联网服务”铁人三项模式能够征服全世界，但小米的美国路演之行却没有成为一把利剑。小米没有博得美国资本市场的厚爱，多家机构的冷眼观望当是令雷军很不自在。

　　这不是主要的，重点在于小米返回之后，香港市场给予小米的反应。

　　6月27日，据香港媒体报道，时富金融及辉立被投资者抽飞（取消认购）约17亿港元。14家券商累计借出孖展（保证金）逾97亿港元，相当于超购3.06倍。

　　业界普遍预期小米最终或仅超购约5至10倍，冻资约240亿港元。抽飞是取消认购的意思，说白了就是本来是要认购的，但现在突然反悔了，而且是最重要的一步反悔。

　　小米出现抽飞不全是因为小米美国之行，但美国资本市场对小米的反应，或多或少动摇了香港某些机构对小米的信心，以至于出现抽飞的情况。

　　美国资本市场为何不积极认购小米而是保持观望？

　　一句话，美国市场不买小米模式的单。

　　为什么不买单？因为美国有太多科技互联网大牛，即便是一些公认表现优异的美国科技公司，都不一定被某些投资机构看好，又何况是中国科技企业在美国路演。

　　小米到美国当然会称自己是科技公司，但在苹果谷歌等公司的“衬托”之下，小米就相形见绌了。若小米重点提公司的互联网属性，美国还有亚马逊Facebook等一众优秀的互联网公司，小米也无法与这些公司PK。

　　所谓没有对比就没有伤害，有美国科技与互联网公司的对比，再翻看一下小米的盈利业绩，美国资本市场：一方面不会高看小米，你说你是科技公司但盈利却不怎么好；

　　另一方面他们可能看不懂小米，因为还没有类似小米模式的企业给予其做参考，市场要么不会给予小米高估值，要么只能在一旁观望。

　　相较与香港市场对“小米是互联网公司还是硬件公司”的定位问题争论，估计美方市场更看不懂小米的企业性质：

　　1、你说你是技术创新型公司，但你的技术在哪里？

　　2、你能否像谷歌一样在人工智能、VR等多个领域拥有较多的技术及专利？

　　3、能否如苹果一样能够自行设计并生产CPU与GPU？

　　显然这些都不是小米所长。由此来看，在美国佬眼中小米更高的权重属于模式创新。

　　事实上，相对于科技研发创新，美国市场似乎更看好中国那些模式创新性的公司，这在当前的美国股市可见一斑。美国市场很看好“复制美国模式”的中国企业，因为他们深刻认同中国市场的规模效应，并且这些模式也已经在美国得到了验证。

　　只是，小米没有也不会给自己贴上“模式创新”标签，科技创新与互联网企业是小米诞生以来就贴上的标签，这样美国市场此次只能给予小米不冷不热的态度。

　　从市盈率上来看，5月份刚提交招股书之时，有媒体以小米去年54亿盈利来计算，若小米估值达1000亿美元，其市盈率超百倍。

　　至6月份，摩根士丹利在一份研究报告中认为，小米的公允价值约在650亿至850亿美元，相当于其2019年调整后盈利预期的27至34倍左右，其他机构给予的估值也在这个数字范围上下。

　　而根据彭博社数据，苹果公司当时的市值为2019年调整后盈利预期的14.5倍，小米的估值水平约为苹果的两倍。

　　但小米估值在不断的质疑声中缩水，甚至有投资者表示，如果将小米归为A股硬件公司，其估值应不足200亿美元。这与雷军为小米估值的550亿美元相去甚远，550亿美元还是小米上市前最调低估值的结果，这或许已是雷军的底线。

　　在这个前提之下，小米美国路演，观望仍为许多投资者的态度，可能大部分美国资本机构已不认同小米市盈率能超过苹果2倍的评估，他们并没有看出小米的诱人前景，即便雷军着重强调小米是新物种。

　　在资本市场，一个新物种的诞生，其所代表全新模式及最新体验，一般而言会走向两个极端：

　　因为颠覆性的创新深市场欢迎备受资本市场推崇，从而给予足够高的估值并乐于购买；

　　因为概念过于新潮或者无法引起市场兴趣不被资本市场看好，进而给予相对低的估值。

　　小米既是第一个将以CDR形式上市的公司，又独创了不同于其他中国任何科技及互联网公司的商业模式，两重全新属性叠加起来的效应，使得这个新物种反而不被市场认可。

　　当然，还有一点在于当前中美贸易战的大背景，使得美国市场不敢轻易给中国企业好的评估，即便中国有巨大的消费市场。

　　但我还是认为，小米是值600亿美元以上的，主要还是在于小米生态的价值。

　　小米通过手机业务积累的大量用户、工业设计、供应链管控、品牌、渠道、资金等资源能力，已经筑造了相当量级的行业壁垒以及核心竞争力，品牌影响力也正在提升。未来也有很多可想象的多元交错上升空间，假以时日必定会将该效应放大，在资本市场的走势也将是上涨的。

　　而在市值方面，小米似乎还有一层防护罩。作为中国CDR上市排头兵，小米此次上市前资本市场的热情及初始市值，决定了后面相继上市独角兽的资本市场表现，前者与后者是一荣俱荣的关系。

　　相信相关机构不会坐视不理，之所以现在不发声主要还是看海外对小米模式的反应，而海外资本市场最终购买的情况眼下还不得定论，仍旧要看最后一天的表现。

　　接下来，就看雷军以及其身后的能人异士能否力挽狂澜了。

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