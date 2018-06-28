优信IPO：学习车美仕 消费者权益保护或是又一挑战

新浪财经讯 美东时间6月27日上午，二手车电商优信正式在纽约纳斯达克交易所上市（股票代码：UXIN），成为中国二手车电商行业第一家在美上市的企业。优信CEO戴琨在上市现场表示，美股上市这一步对优信至关重要，优信的业务模式最早就是从美国的曼海姆、车美仕等企业中学到，中国市场2005年才正式出现二手车，而美国市场当时已经拥有了数十年的二手车交易经验。

优信首日发行价定在每股9美元，收盘价为每股9.67美元，当日涨幅7.44%，按照收盘价计算，市值约为30亿美元。尽管处于被视为汽车行业蓝海之一的二手车电商市场，优信股价虽然开盘不错，但呈高开低走，盘中一度跌破发行价。

（优信纳斯达克上市现场 摄/周瑶洁）

业务模式对标美国曼海姆与车美仕

根据招股书披露，优信是中国最大的二手车电子商务平台，旗下有“优信二手车”和“优信拍”两大主营业务。

从模式上而言，“优信拍”面向B端（Business商家），提供汽车资源整合、提高周转率和跨区域交易等服务；“优信二手车”面向C端（Customer消费者），提供汽车推荐、汽车金融、车辆所有权转让、物流、保险、维修等服务。戴琨在接受CNBC采访时表示，优信B端、C端结合的业务模式在中国独树一帜。

“优信拍”的B2B盈利模式类似成立于1945年的美国二手车商鼻祖曼海姆（Manheim）二手车拍卖公司。曼海姆公司的主要服务对象为汽车经销商（如4S店、二手车商等）和商业客户（金融机构、政府、汽车租赁公司等）。目前，曼海姆的主营业务中，每车收益率中拍卖佣金为6%左右，年营收26亿美元。

“优信二手车”的业务则类似美国的车美仕集团（CarMax）的B2C模式。车美仕集团是美国财富500强企业，也是美国最大的二手车零售商。巧的是，和车美仕一样，优信二手车也前期投入大量资金在广告和市场营销上。

中国“柠檬法”何时出台？

中国环保部、商务部自2017年起就强调二手车环保达标问题。环保部门要建立二手车环保检验信息管理档案和核查机制。除了老生常谈的环保、汽车金融合规问题外，二手车消费者权益保护也是二手车电商需要解决的一大痛点。

而美国就早已出台“柠檬法”，即消费者保护法。柠檬法的名称由来，起源于美国经济学家乔治·阿克罗夫教授在论文中用不同的水果代替不同特性的二手车，以香甜的樱桃与水蜜桃来譬喻车况优良的二手车，而用酸涩的柠檬来譬喻状况不佳的二手车商品。“柠檬车”后被引申为“瑕疵车”，而美国在1928年起就在联邦法律蓝本上出台各州柠檬法。比如纽约州就在数十年前出台柠檬法保护二手车消费者权益。

对于优信所在的二手车电商行业来说，监管走严是形势所趋，但监管的步伐是快是慢、影响几何，都是尚待投资者观察的问题。

（优信CEO戴琨在上市现场致辞 摄/周瑶洁）

市场占有率高 18年一季度亏损达8亿

优信在中国二手车线上线下市场占有率较高。据招股书披露，2017年的GMV数据显示，优信线下覆盖超过270个城市，670个服务中心；线上二手车交易市场C端和B端占有率分别达到41%和42%。GMV指标通常称为网站成交金额，主要指拍下的订单的总金额，并不是实际的交易数据。而事实上这一数据往往会高于实际成交额，但仍有一定的参考价值，能反映电商的增长率。

优信2017年营收与毛利增长飞速。优信2017年营业收入为19.5亿人民币，同比增长136.7%，其中毛利润为12.0亿人民币，同比增长311%。但同时，2017年净损失27.5亿元，净损失增长97.2%。而最新2018年第一季度财报显示，前三个月亏损仍在8亿人民币高位。二手车电商市场在短时间内扭亏为盈的预期尚不乐观。（新浪财经 周瑶洁 发自纽约）