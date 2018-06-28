去年融资总额超760亿 共享汽车探索新路径

简介：尽管共享汽车依然受到资本热捧，但想要成功也并非易事。

作者：武子晔

尽管共享单车正呈现颓势，但共享汽车的发展势头仍然强劲。不过，重资产模式下，共享汽车的发展仍存挑战。

中国电子商务研究中心发布的报告显示，2017年共享汽车共获得融资764.59亿元，成为共享经济领域获投金额最高的行业。也就是说，共享汽车正在成为逐步取代共享单车的的风口。而罗兰贝格发布的报告也预测，中国汽车共享出行市场中用户的需求远大于市场的实际供给，市场发展潜力巨大。2018年汽车共享出行潜在市场容量有望达到1.8万亿元，占2015年全国GDP总量的2.7%左右。

虽然融资消息不断，但随着共享汽车的发展，行业诸多痛点也随之暴露。不管是国内还是国际，都出现了走向衰败的共享汽车平台。比如，美国汽车分时租赁代表公司zipcar在历经11年终在纳斯达克上市后，不到两年时间就被传统租车公司安飞士收购，交易价格不及上市首日市值的一半。去年10月，成立不到两年的国内共享汽车EZZY也宣布破产清算。EZZY创始人兼CEO付强表示，在实际运营过程中，EZZY每做一单都要赔钱，融来的钱也很快就被花完，过高的运营成本和狭窄的盈利通道最终拖垮了公司。不过，付强仍表示，“我们的失败只能证明我们自己的失败，并不能代表整个共享汽车行业。”

共享汽车不同于共享单车，其造车成本远高于后者，没有强大的资本支撑很难做到大规模的投放，更难以赢利。而共享汽车的车辆成本、运维成本过高，现有共享出行公司大多选择与整车厂合作，采用经营性租赁、融资租赁、直采等方式，汽车的采购成本占整体车辆运营成本高达40％。也就是说，前期的重资产投入是现在众多共享汽车企业正面临的痛点，间接制约其企业后期车辆的规模性投放及市场扩张。

为了避免痛点带来的影响，一些出行平台也在探索新的模式。6月27日，共享汽车平台一点出行与传统车企北汽银翔达成了战略合作。不同于其它共享汽车平台，一点出行并非向北汽银翔直接采购车辆，而是与其共同研发产品，预计今年年底，双方共同打造的车型将会落地。

“通过此次合作，一点出行将利用自身研发及运营能力，联合北汽银翔的整车制造及销售优势，整合双方各自的资源网络，加强在新能源汽车产业方向的布局发展，双方将共同研发产品、拓展市场，并将在汽车大数据以及汽车金融领域展开合作。”一点出行CEO高文心表示，一点出行将重点关注车辆的成本、共享性质以及在把用户作为核心的基础上增加不同场景的用户体验。

公开资料显示，一点出行于2017年11月成立于北京，核心业务主要是共享汽车的平台运营，主要针对中国1.5至3线城市，为其提供专业的定制出行解决方案，同时与地方企业及政府共同推广共享汽车项目。

而由于运营成本过高等方面的因素，一些共享汽车平台并没有选择向一线城市扩张的路线，而是将目标锁定在三四线城市，这就避免了因一线城市牌照紧张、停车资源匮乏带来的种种运营困难。比如，易开出行、小明出行等，没有紧张的停车位和车牌照的限制，扩张也相对容易。

目前，共享汽车车型多为新能源车型，充电桩的大量闲置与数量稀少也是其不可忽视的行业痛点。不过，共享汽车也正迎来政策利好。去年8月，交通运输部、住建部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，提出“鼓励分时租赁（共享汽车）发展”，将其纳入城市交通出行体系，并要求各地政府部门建立健全配套政策与措施。

尽管共享汽车依然受到资本热捧，但想要成功也并非易事。熊猫资本合伙人李论在接受媒体采访时就曾表示，在共享汽车领域投资和创业，最好是能掌握以下三种能力的参与者：资金成本足够低、掌握政府资源、具备大规模造车能力，这将会有大概率成功的机会。