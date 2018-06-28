谷歌:曾对收购GitHub感兴趣 质疑微软能保持平台中立

新浪科技讯 北京时间6月28日下午消息，Google Cloud首席执行官戴安妮·格林（Diane Greene）曾对收购GitHub甚感兴趣，但她目前仍不太相信微软的承诺，即微软将保持该热门软件开发平台的中立性。

根据彭博社的报道，格林在周三《财富》杂志举办的活动中，谈到了GitHub，她说：“我不介意买下GitHub，不过也没关系。”她之所以这么说，是因为之前CNBC曾报道，在微软宣布以75亿美元价格收购GitHub之前几周，谷歌也曾与GitHub讨论过收购可能性。

格林补充说：“我真的希望，微软可以信守诺言，保持平台的中立性。”

格林的评论与其他GitHub用户在微软宣布收购该公司之后提出的担忧一致。这些担忧部分源于微软对待开源项目的黑历史，即便微软已经成为GitHub的重要贡献者，诸多开发人员依旧心有余悸。

微软Azure的首席技术官马克·若斯诺维奇（Mark Russinovich）在“GeekWire Cloud Summit”开发者大会上则表示，试图通过重申公司会让GitHub独立运行的承诺来缓和这些忧虑。

“我们的关键目标、首要目标，是不干扰GitHub上已有的模式，所以你会看到我们将采取一种非常放手的方式。”若斯诺维奇说。

另一个目标，他说，“是让消费者、用户和开发人员更轻松地享受到Azure所能够带来的优势，如果他们把代码资料库放在GitHub上的话，但是对于GitHub我们会使用另一个云平台。开发人员需要有选择，他们中有的人会使用Azure，当然我们也希望他们使用Azure，使用微软的技术，但这不是最终的目标。”

问及通过GitHub更轻松地使用Azure是否意味着将不那么容易使用竞争对手的公共云服务如Google Cloud或Amazon Web Services时，若斯诺维奇表示：“完全没这回事，不会有这样的干预。”

“你会看到我们不会因此获得某种显著的优先差别或优势，”若斯诺维奇说，“我们意识到这一点十分关键，也是很多人较为关心的一点。人们其实担心的是，我们会搞砸这个平台，让其为Azure服务，并因而违反了GitHub建立之初的全部原则。对此，我们的每一步都谨小慎微。”

虽然公司一再重申它对GitHub的承诺，若斯诺维奇仍旧亲眼目睹了种种相关担忧。大会之后的非正式与会者调查初步结果显示，130名受访者中近69%表达了对交易的不确定，并采取观望态度。

25%的人选择了第二个选项，称这是GitHub的最好结局，另有5%的人表示他们已经把代码资源库迁移到其他平台。

问及对那些选择观望的人有什么话要说时，若斯诺维奇表示：“我想说，那就等着看吧，因为我们会证明——GitHub被微软收购将是其最好的结局。”(图尔)