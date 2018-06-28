新浪科技> 互联网 > 正文

谷歌:曾对收购GitHub感兴趣 质疑微软能保持平台中立

谷歌:曾对收购GitHub感兴趣 质疑微软能保持平台中立
2018年06月28日 15:40 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间6月28日下午消息，Google Cloud首席执行官戴安妮·格林（Diane Greene）曾对收购GitHub甚感兴趣，但她目前仍不太相信微软的承诺，即微软将保持该热门软件开发平台的中立性。

　　根据彭博社的报道，格林在周三《财富》杂志举办的活动中，谈到了GitHub，她说：“我不介意买下GitHub，不过也没关系。”她之所以这么说，是因为之前CNBC曾报道，在微软宣布以75亿美元价格收购GitHub之前几周，谷歌也曾与GitHub讨论过收购可能性。

　　格林补充说：“我真的希望，微软可以信守诺言，保持平台的中立性。”

　　格林的评论与其他GitHub用户在微软宣布收购该公司之后提出的担忧一致。这些担忧部分源于微软对待开源项目的黑历史，即便微软已经成为GitHub的重要贡献者，诸多开发人员依旧心有余悸。

　　微软Azure的首席技术官马克·若斯诺维奇（Mark Russinovich）在“GeekWire Cloud Summit”开发者大会上则表示，试图通过重申公司会让GitHub独立运行的承诺来缓和这些忧虑。

　　“我们的关键目标、首要目标，是不干扰GitHub上已有的模式，所以你会看到我们将采取一种非常放手的方式。”若斯诺维奇说。

　　另一个目标，他说，“是让消费者、用户和开发人员更轻松地享受到Azure所能够带来的优势，如果他们把代码资料库放在GitHub上的话，但是对于GitHub我们会使用另一个云平台。开发人员需要有选择，他们中有的人会使用Azure，当然我们也希望他们使用Azure，使用微软的技术，但这不是最终的目标。”

　　问及通过GitHub更轻松地使用Azure是否意味着将不那么容易使用竞争对手的公共云服务如Google Cloud或Amazon Web Services时，若斯诺维奇表示：“完全没这回事，不会有这样的干预。”

　　“你会看到我们不会因此获得某种显著的优先差别或优势，”若斯诺维奇说，“我们意识到这一点十分关键，也是很多人较为关心的一点。人们其实担心的是，我们会搞砸这个平台，让其为Azure服务，并因而违反了GitHub建立之初的全部原则。对此，我们的每一步都谨小慎微。”

　　虽然公司一再重申它对GitHub的承诺，若斯诺维奇仍旧亲眼目睹了种种相关担忧。大会之后的非正式与会者调查初步结果显示，130名受访者中近69%表达了对交易的不确定，并采取观望态度。

　　25%的人选择了第二个选项，称这是GitHub的最好结局，另有5%的人表示他们已经把代码资源库迁移到其他平台。

　　问及对那些选择观望的人有什么话要说时，若斯诺维奇表示：“我想说，那就等着看吧，因为我们会证明——GitHub被微软收购将是其最好的结局。”(图尔)

谷歌微软GitHub
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有