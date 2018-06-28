六间房拟与花椒重组 深交所要求说明交易估值合理性

简介：深交所要求宋城演艺说明，六间房与密境和风是否会进行业务整合；公司保障原有业绩承诺的可执行性所采取的具体措施等。

原标题：六间房拟与花椒直播重组，深交所要求宋城演艺说明交易估值合理性

因六间房拟与花椒直播重组一事，深交所28日下发问询函，要求宋城演艺说明，六间房与密境和风是否会进行业务整合；公司保障原有业绩承诺的可执行性所采取的具体措施；说明六间房及密境和风同属一个行业但盈利能力存在巨大差异的原因及合理性，并补充说明本次交易估值的合理性等。

根据此前宋城演艺的公告，直播平台花椒直播的运营方密境和风日前与宋城演艺全资子公司六间房达成交易协议，六间房将接受密境和风现有股东以公司100%股权的作价认购六间房新增注册资本的方案。本次交易中，密境和风估值51亿元，六间房的估值为34亿元。交易完成后，与密境和风进行重组后的六间房将不再作为宋城演艺的并表子公司。

根据六间房与密境和风的审计报告，六间房过去两年累计实现净利润 5.24 亿元，而密境和风过去两年合计亏损 5.79 亿元。深交所的问询函要求宋城演艺补充说明，两家公司同属一个行业但盈利能力存在巨大差异的原因及合理性，同时要求结合两家公司营收和盈利情况补充说明本次交易估值的合理性。