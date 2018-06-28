优信：生死关头成功补血 行业大战仍将继续

不是每一个里程碑都会令人放松，对优信创始人戴琨来说，这次敲钟带给他的压力或许比喜悦更多。

原标题：优信终成二手车电商第一股：生死关头成功补血 行业大战仍将继续

来源：界面新闻

作者：郑洁瑶

北京时间6月27日21时30分，二手车电商平台优信正式在美国纳斯达克敲钟，股票代码为UXIN。

根据美国证监会（SEC）公布的文件，优信本次IPO拟发行2500万ADS，每ADS代表3股A类普通股，发行价格为9美元每ADS，募资金额为2.05亿美元，如果行使超额配售，募资金额将达到2.36亿美元，加上同时发行的可转债，募资金额达到4亿美元。

目前，优信上市首日报收9.67美元，较发行价上涨7.44%。按照收盘价计算，其市值接近30亿美元。

此前，优信也曾试图以步森股份的名义在国内借壳上市，但最终以失败告终。有分析表示，这是因为优信在当时仍处于长期亏损的状态；此外，从2013年开始，多次的融资使得优信的估值也水涨船高。虚高的估值和长期的亏损，最终让优信不得不离开A股，放眼美股。

现在，虽然优信成功于美股上市，但其股价是否能一路上涨，却仍需打个问号。毕竟华尔街并不是中国二手车电商的直接用户，它们看不到中国市场的实际情况，只能以数据来做最直接的评判。

从数据来看，优信的情况不容乐观。根据招股书，优信2016年的净亏损为13.929亿元人民币，2017年净亏损达到27.478亿元人民币，亏损同比扩大近一倍。2018年第一季度，优信的净亏损为8.394亿元人民币，而其去年同期为5.108亿元人民币。

在这样长期亏损的情况下流血上市，优信此举更像是一次无奈的保命之举。然而，现在也还不能盖棺定论——毕竟，中国的二手车市场正在逐步扩大。中国汽车协会数据显示，2017年二手车交易量为1240.09万辆，增长19.33%，预计2018年二手车交易量接近1500万辆。

这是一个正在逐渐上升的万亿级赛道，虽然市场还未爆发，但上市或许是一张能让优信活到爆发节点的船票。

就像优信创始人戴琨曾说过的：“大家一人一把火，都在下面烧，燃烧自己照亮别人。到吃饭的时候，关键问题是你还没死。”

营销费用超过全年营收 上市后烧钱持续

根据优信招股书，2016年，2017年和2018年一季度，优信的营业收入分别为8.2亿元、19.5亿元和6.5亿元，调整后的净亏损则高达10.5亿元，17亿元和4.8亿元。

而值得一提的是，同样是这三个时期，优信用于营销和品牌费用则分别为7.9亿元、22亿元和6.3亿元。

换句话说，2017年，优信的营销费用（22亿元）已经远远超出了当年的全年营收（19.5亿元），而2018年6.3亿元的营销支出，也仅比同期营业收入低了0.2亿元。

而根据此前戴琨透露的情况，今年，优信二手车在广告营销方面的投入可能会达到13亿元。

在持续亏损的情况下，这样的数据难免让外界质疑优信是否在营销上烧钱过猛。但戴琨表示，营销和品牌是公司的战略之一，在这个方面优信还会继续推动。“我们希望通过品牌的持续投入，在中国消费者心目中建立在线购买二手车这样一个概念，所以这部分的支出不会停。”

事实上，在广告战打的最如火如荼的2017年过去后，不仅是优信没有停，行业里的其他玩家也仍然在坚持投入。此前车好多集团的C轮融资发布会上，车好多的CEO杨浩涌甚至宣称，2018年车好多集团用于瓜子和毛豆的营销预算将不低于20亿元人民币。不仅如此，今年5月，大搜车的CEO姚军红也表示，大搜车未来在北京的广告投放将会是任何一位友商的两倍以上。

在敲钟前的媒体沟通会上，戴琨也表示，现在还是一个品牌窗口期，上市一方面可以为优信带来资金，一方面也一可以为优信建立一个更好的品牌公信力形象，在这种情况下，应该继续用更大的资本和品牌公信力去占领用户的心智。

一级市场钱荒 二级市场收粮

毋庸置疑，二手车电商是一个融资需求极为旺盛的行业，愈打愈烈的营销战更扩大了相关企业对资金的需求。

此次上市，距离优信上一次公布融资已经过去了整整一年。2017年1月，优信获得了5亿美元的E轮融资，但去年一年加上今年一季度，优信的运营支出却已经高达38.8亿元。

换句话说，到今年二季度，优信已经到了一个不开源就节流的关键时刻。营销战不能不打，那唯一的选择就是融资。

然而，从去年4季度开始，一级市场的募资环境就变得越来越严峻，许多过去大手大脚的基金都吝啬了起来。

“募资越来越难，GP们势必开始珍惜子弹。”易凯资本CEO王凯发出警告。在他看来，最迟今年下半年，一级市场的募资难就会影响到需要融资的企业，而这样的传导在中后期项目上会尤为明显。

而二手车电商恰好属于这类处于中后期、又需要大资金的行业。易观数据显示，2017年中国二手车电商总融资金额超过了100亿元，达到历史最高。一年之后的今天，行业对资金的要求只会更高，但市场已没有足够的子弹。

不久前，车置宝CEO黄乐在接受媒体采访时也表示，从今年下半年到明年，二手车行业的融资会变得异常艰难。“要不然就IPO，要不然就被并购，到时候行业格局基本就会定下来了。”

因此，优信此次上市也被不少人看做是单纯的融资需要。

但毫无疑问的是，目前其他二手车电商平台都在观望优信的表现，有业内人士甚至指出：“如果优信表现的好，下半年开始，二手商电商可能会掀起一股上市潮。”毕竟，这是中国的二手车公司首次出现在国际交易舞台，这对行业里的每一个玩家都是一次宝贵的观察机会。

在敲钟前的最后一刻，面对大洋彼岸的记者，戴琨说了一句很实在的话：“每次经历了一个里程碑事件的时候，我都认为自己要松一口气，结果最后都是发条上得更紧。”的确，不是每一个里程碑都会令人放松，对戴琨来说，这次敲钟带给他的压力或许比喜悦更多。