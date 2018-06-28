百度诉前员工遭仲裁委驳回 不服结果提起正式诉讼

新浪科技讯 6月28日下午消息，近日，百度起诉前员工李成刚因违反竞业协议被百度起诉申请仲裁，目前劳动争议仲裁委员会已因“与李成刚建立劳动关系的用人单位非今日头条”一由，驳回百度起诉。

劳动争议仲裁委员会判定百度败诉，是源于与李成刚签订合同的公司并非直接的今日头条。而由于劳动仲裁结果判定之后双方未达成一致，目前已进入司法流程，百度将向法院提起正式诉讼。百度认为，李成刚其实与今日头条有莫大关联。

新浪科技获悉，与李成刚建立劳动关系的是一家名为“上海光玉商务服务事务所”的公司。据天眼查结果显示，“上海光玉商务服务事务所”的企业股东为舒光玉和李英，而李英是“深圳今日头条科技有限公司”的监事。

百度方面认为，这家所谓的上海光玉商务服务事务所，不过是今日头条麾下的一个用于处理各种“灰色行为”的空壳公司，而自称供职于上海光玉商务服务事务所的李成刚，实际上正是在为今日头条打工。

百度对新浪科技表示，为规避风险，类似李成刚这种通过迂回的关联公司或外包公司来躲避法律监管的案例比比皆是。但法律毕竟是法律，利用灰色规则试探法律底线的行为并不可取，毕竟真相无法被遮掩，早晚会水落石出。（辛苓）