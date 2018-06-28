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百度起诉前员工跳槽今日头条违反协议 遭仲裁委驳回

百度起诉前员工跳槽今日头条违反协议 遭仲裁委驳回
2018年06月28日 12:48 新浪科技综合
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　　相关新闻：百度前员工跳槽至头条被诉窃取机密 或面临100万赔偿

　　来源：人民法院报

　　近日引起关注的百度起诉前员工案件有了结果：6月21日，劳动争议仲裁委员驳回百度仲裁请求。

　　日前，百度在线网络技术（北京）有限公司（以下简称百度）以“前员工跳槽今日头条”涉嫌违反竞业限制协议为由，将前员工李某起诉至北京市劳动人事争议仲裁委员会（以下简称劳动争议仲裁委），并要求李某继续履行竞业限制义务，退还竞业限制补偿金、支付违约赔偿金共计100万余元。

　　6月21日，劳动争议仲裁委员会做出裁决，依据《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十二条第四款之规定，驳回了百度在线网络技术（北京）有限公司的仲裁申请。

　　劳动争议仲裁委认为，庭审中，李某提供了其在2018年1月后的社会保险缴费记录、完税凭证、劳动合同书等证据，均明确显示其与某用人单位建立了劳动关系。而该单位与百度并不存在任何竞争关系，故未认定李某违反竞业限制义务，在此基础上驳回了百度的上述仲裁请求。此次劳动争议仲裁以百度败诉落幕。

　　（原题为《百度起诉前员工违反竞业限制 劳动仲裁委驳回其请求》）

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