抢社交流量 多点“站队”腾讯

来源：北京商报

北京商报讯（记者 王晓然 徐天悦）在阿里与腾讯的新零售圈地战中站队哪一家，物美始终没有站到台前，不过多点Dmall已经开始“拥抱”腾讯。近日，北京商报记者发现，多点Dmall在自身App外，悄然上线了微信小程序。随着巨头入局，同样主打赋能实体零售商的多点面临着越来越有限的合作伙伴和流量增长空间，同时还承担着来自研发、物流等方面的高昂成本。业内专家分析认为，接通微信小程序或许能为多点Dmall带来新的流量入口，但面对巨头和众多技术服务商的竞争，能否改写价值被稀释的格局仍未可知。

据了解，目前消费者在物美超市中关村店、联想桥店内已经可以通过多点Dmall的小程序进行扫码购物，功能与多点Dmall App的自由购类似。多点Dmall合伙人刘桂海告诉北京商报记者，小程序仍属于内测阶段，很多功能和玩法还在完善，预计7月跑通后会进行公测。刘桂海还透露，未来，多点Dmall的自由购和到家服务等功能都会在小程序平台上线。

接入微信小程序系统，将意味着背后的多种业务对接，因此，多点Dmall登录小程序动作也被看作是对平台的“站队”之选。同时，目前来看，还没有哪家零售企业同时上线小程序又接通阿里淘鲜达平台。

多点Dmall的电商模式最先从物美超市跑出，这意味着它还是根据传统超市本身去做加减法。北京商报记者了解到，目前，多点Dmall在北京的到家配送订单平均每家门店每天有六七百个，好一些的店能有2000-3000单。对比起来，盒马鲜生工作日线上就有三四千单，周末达到四五千单。基因不同，效果产出自然也有差异。多点Dmall目前包括电商全面代运营、履约体系建立、客服等整体系统服务仅向合作零售商收取5个点的费用，连配送成本都没法支撑。刘桂海向北京商报记者透露，多点Dmall目前主要成本就在配送方面。据悉，多点Dmall的线上订单为满79元免邮费，而平均客单价为100元，80%-90%的订单都是免顾客邮费的，这一部分的配送成本完全由多点Dmall承担。刘桂海向北京商报记者透露，多点Dmall目前不计划提高零售商的扣点费用，而希望等平台的用户规模、交易量足够大时，能获得来自品牌商的营销服务费用。

业内专家普遍认为，多点Dmall或许有机会推出好的方案，但是难以撼动大格局。新零售专家张陈勇表示，多点Dmall在为传统超市做数字化解决方案上尝试了很多想法。但从整个行业来看，目前市场上给传统超市赋能的App、小程序等在数据分析等方面都还没有体现出特别强的价值感。多点Dmall未来的出路还是看它怎么跟超市去深度结合，能产生怎样的效果和价值。不过，多点Dmall与阿里、腾讯在资源、技术上相比较弱，即使有首创的东西也可能会被很快复制，后劲不足的话，将面临很大风险。

专家型媒体人陈岳峰认为，对于零售商来说，小程序本身已经基本可以解决线上线下互联互通的痛点，所以其他平台和工具的存在价值就不是很大。尽管多点Dmall有自己的配送队伍、供应链体系等优势，但随着这种提供解决方案的第三方企业越来越多，多点Dmall对于零售商的吸引力也会减弱。