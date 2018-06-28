康卡斯特将寻求更多资金 与迪士尼竞购21世纪福克斯

原标题：康卡斯特寻求引入更多资金与迪士尼竞购21世纪福克斯部分资产

【TechWeb报道】6月28日消息，据《福克斯商业新闻网》报道，据知情人士透露，康卡斯特正寻求与私募股权投资者或战略合作伙伴合作，后者可为康卡斯特收购21世纪福克斯娱乐资产提供额外资金。

康卡斯特正与竞争对手迪士尼竞购21世纪福克斯的部分娱乐资产，但该公司目前还没有决定是否利用额外资金来完成收购。知情人士表示，如果21世纪福克斯的要价太高，康卡斯特会考虑以大约900亿美元的价格对其进行收购。

战略投资者可能与康卡斯特合作，收购21世纪福克斯的部分娱乐资产，这些资产包括福克斯旗下的电影工作室、Nat Geo、FX网络、地区性体育频道，以及福克斯所持有的Hulu、Star India、Endemol Shine Group和Sky PLC的股份。

目前还不清楚谁是康卡斯特潜在的战略合作伙伴。一位知情人士表示，科技公司或传统媒体都可能成为康卡斯特的候选对象。据《华尔街日报》报道，康卡斯特和亚马逊早些时候的谈判以失败告终。

去年12月，迪士尼和福克斯达成了价值524亿美元的全股票收购交易，但康卡斯特在6月13日提出的650亿美元的全现金报价超过了迪士尼的报价。

上周，迪士尼再次在这个收购“大战”中领先，它同意修订合并协议，以713亿美元价格（包括50%的股票）完成对21世纪福克斯的收购。

知情人士表示，康卡斯特正在评估所有的可能性，包括重新提出更高的报价，或者继续寻找其它收购目标。

知情人士表示，由于迪士尼和福克斯无限期推迟原定于7月10日举行的股东大会，康卡斯特并未立即采取行动施加压力。

福克斯新闻和福克斯广播电视网并非此次交易的一部分，如果收购完成，这两家公司将被分拆为一家新公司。21世纪福克斯和华尔街日报母公司新闻集团将共同拥有新公司的所有权。

据本周提交的一份委托书显示，福克斯董事会选择继续与迪士尼达成交易，不仅是因为价格，还因为其他因素，包括与康卡斯特结盟可能会带来监管风险。

知情人士表示，康卡斯特认为，6月12日联邦法官否决了美国司法部试图阻止AT&T收购时代华纳，这为康卡斯特收购21世纪福克斯扫清了道路。

但福克斯认为，监管机构仍可能担忧自己与康卡斯特之间的交易，从而导致收购被拒绝，或交易审批被延迟，或重大资产被剥离。

该文件称，福克斯认为，与迪士尼进行交易风险更低，而且已经在反垄断审批方面取得了进展。

一些知情人士表示，康卡斯特与私募投资者合作的可能性更大。一位知情人士表示，康卡斯特与战略投资者合作的一个好处是：它可以剥离一些美国资产，比如体育网络或工作室，从而打消或大幅减少监管方面的不确定性。

迪士尼和福克斯都必须权衡提高收购报价的风险。（小狐狸）