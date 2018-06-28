彭博社：特朗普打压 阿里巴巴削减在美投资力度

新浪科技讯 北京时间6月28日上午消息，彭博社报道，阿里巴巴集团正在缩减在美国的触角，表明特朗普政府对中国企业在美投资的打压已经产生寒蝉效应。

虽然之前展开了一系列交易，但阿里巴巴旗下投资部门今年仅在美国完成一笔新投资，领投了数据分析创业公司SQream Technologies总额2640万美元的一轮融资。与该公司之前对Magic Leap、Jet.com和Snap投资金额相比，显得微不足道。

据知情认识透露，阿里巴巴在美国的交易负责人迈克尔·泽瑟（Michael Zeisser）今年早些时候离开该公司。但阿里巴巴并没有从外部聘用继任者，而是提拔曾经担任瑞士信贷投资银行家的彼得·斯登（Peter Stern）接替泽瑟。

阿里巴巴此举正值中美贸易关系紧张之际。特朗普政府一直在打击中国对美科技行业的投资，包括并购和风险投资。本周二，美国政府官员表示特朗普希望国会向负责评估外商并购交易的外商投资委员会（CFIUS）赋予更多权利。蚂蚁金服今年早些时候对速汇金（MoneyGram）的收购就遭到CFIUS否决。

“考虑到目前的环境，他们究竟能够在不受到CFIUS阻挠的情况下开展哪些投资仍然需要继续观察。”曾经投资阿里巴巴的纪源资本管理合伙人童士豪说。“到他们更受欢迎的地方去更合理一些。”阿里巴巴拒绝对此置评。

阿里巴巴在美国的收购重点仍然是通过其庞大的网络零售触角向中国消费者销售产品，而不是吸引美国消费者，或者与亚马逊展开竞争。阿里巴巴希望寻找那些能够帮助其了解新技术和新趋势的美国创业公司，以及那些能对其亚洲核心电子商务业务形成补充的企业。

阿里巴巴持有大量股份的公司包括体育电商公司Fanatics、游戏公司Kabam、聊天应用Tango、专车公司Lyft、电商公司Jet.com和阅后即焚消息分享应用Snap。阿里巴巴最近的投资已经转向能够帮助其提高效率的早期企业，包括数据存储公司和基于地理位置的科技公司。

阿里巴巴目前再次把交易目光转向亚洲。该公司创始人马云希望把中国的超市和百货公司带入21世纪，为了落实这个愿景，他们已经向传统零售领域投入数十亿美元，包括收购现有企业以及开设无现金实体店。

为了在东南亚等快速发展的经济体吸引新的消费者，阿里巴巴向新加坡电子商务巨头Lazada Group投资40亿美元，还领投了印尼在线集市Tokopedia总额11亿美元的融资。

阿里巴巴并非唯一一家在近期回避美国市场的中国企业。根据Rhodium Group的数据，今年前5个月，中国在美收购和投资金额降至7年最低水平，降幅高达92%。

尽管阿里巴巴在对美国展开大举投资的难度还比较大，但它还是在寻找其他创新方式。该公司正在挺进云计算服务和娱乐等业务领域，并且在尝试人工智能和量子计算等新兴技术。阿里巴巴去年表示将花费150亿美元开展研发，并从中国、美国、俄罗斯、以色列和新加坡招募科学家。(书聿)