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矿机巨头扎堆上市：资本寒冬前搭上“末班车”？

矿机巨头扎堆上市：资本寒冬前搭上“末班车”？
2018年06月28日 11:19 全天候科技
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　　作者：张少华

　　摘要：币价低迷导致矿机需求下滑、转型AI芯片业务难度不小、海外股市IPO窗口期进入倒计时……留给比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际等矿机巨头上市的时间已经不多了。

　　在销售矿机攫取“暴利”之后，比特币矿机生产商纷纷将目光转向股市，希望通过IPO筹集更多资金。

　　6月24日，比特币矿机生产巨头亿邦国际向港交所递交了IPO招股书。

　　一个多月前，中国第二大比特币矿机生产商嘉楠耘智已经向港交所递交了招股书。

　　不久前，比特大陆也传出消息——红杉资本拟领投其4亿美元IPO预售轮，估值达120亿美元。而比特大陆联合创始人吴忌寒本月也向彭博社表示，比特大陆有在香港或海外IPO的计划。

　　比特大陆、嘉楠耘智和亿邦国际是全球排名前三的矿机生产商。艾瑞咨询报告显示，从销售收益、已售算力来计算，上述三家生产商加起来的市场占有率超过90%。

　　在港股的科技公司IPO热潮之下，三大矿机巨头也摩拳擦掌，扎堆上市。

　　这背后，一个根本原因是为了扩充资金储备，在激烈竞争中获取更大的市场份额。而从更广泛的外在因素看，数字货币币价低迷导致矿机需求下滑、转型AI芯片业务难度不小、资本市场IPO窗口期或将关闭等原因，都在迫使矿机巨头赶在寒冬到来前，搭上资本市场的“末班车”。

　　不可错过的估值巅峰

　　过去几年，以比特币为代表的数字货币迎来一波大涨行情，带动矿机需求直线上升，三大矿机生产商从中获利颇丰，迅速崛起。

　　招股书显示，2015年至2017年，嘉楠耘智营收4770万元猛增至13.08亿元，净利润从150万元上涨至3.6亿元，复合年增长率达1445.4%。同期，亿邦国际营收也从9214万元增至9.78亿元；利润从2420万元增长至3.85亿元，增幅超过1500%。

　　相比之下，比特大陆的收入更是惊人。其CEO詹克团今年初曾透露，比特大陆2017年营收约25亿美元，折合人民币158亿元，成为国内仅次于海思的第二大芯片设计公司。

　　不过，随着今年以来数字货币行情持续低迷，三大矿机巨头的收益难免将受到影响。数字货币价格越低，挖矿成本越高，市场上对矿机的需求也随即变小。

　　除此以外，矿机生产成本上升、行业竞争加剧、区块链项目放弃POW（Prof of Work,通过一定的工作量来获得相应的奖励）机制都会影响矿机公司的收入。

　　开源链创始人、CEO张洪为告诉全天候科技，现在的矿机芯片竞争已迈入10nm、7nm的工艺水平，投资巨大，而上百家新公司加入竞争，整个矿机产业链的毛利率下降，估计很快降到30%以下。因此，矿机巨头在资金方面需要未雨绸缪。

　　他同时指出，现在越来越多的区块链项目，包括以太坊、开源链都告别了POW模式，由于矿机主要用来挖的是采用POW共识机制的数字货币，所以，对矿机的中长期前景埋下不小的阴影。

　　tokenclub区块链分析师孙航认为，矿机厂商对下游市场的反应，要略滞后于数字货币币值波动1～2个月，由于2017年全年、尤其是四季度数字货币市场空前火爆，所以矿机公司在今年第一季度的财务数据都比较好看。但随着币价下跌、市场矿机需求下降，不出意外的话，矿机厂商二季度的财报可能会大大低于市场年初的预期，这将对公司估值造成影响，因此各大矿机生产商急于在目前上市。

　　转型AI芯片业务不容易

　　对于矿机公司来说，在矿机销售收入下滑的背景下，转型生产AI芯片也许是一条不错的出路，但这并不容易。

　　从招股书披露的信息来看，嘉楠耘智、亿邦国际目前营收都高度依赖矿机销售。2017年，比特币矿机（系统产品）销售收入在嘉楠耘智营收中占比达99.1%。在同一时期，亿邦国际的区块链业务营收在公司总营收中占比也高达94.6%。

　　也就是说，截至2017年，这两家公司仍然在全力聚焦ASIC矿机芯片生产，对AI芯片业务的布局还在起步阶段。

　　比特大陆虽然设计生产AI芯片已有多年，但产品性能相比业内英伟达等巨头仍然有较大差距。评价AI芯片的一项重要指标是每秒的峰值速度，即TFLOPS/s，简称T。孙航指出，“比特大陆去年底生产的芯片性能是2T，而英伟达2017年5月份生产的芯片性能达到了120T”。

　　此外，奇点咨询创始人、区块链行业投资人郑迪认为，比特大陆的芯片虽然是自主设计，但芯片的核心元件——晶圆供货主要来自台积电和三星等厂商。ASIC矿机芯片和AI芯片设计虽然有相通的地方，但AI芯片技术要求更高，技术攀升对矿机公司来说有难度。

　　海外股市IPO窗口期时间不多了

　　对矿机巨头们来说，除了公司业务面临风险，港股和美股未来大行情的不确定，也在促使它们加快IPO节奏。

　　港股、美股市场经历了两年的持续攀升，目前已经出现回调迹象。

　　上周，摩根士丹利发布报告，提示港股估值有调整风险，同时下调恒生指数今年底目标10.4%至27200点。本周二，摩根士丹利又发表题为《熊市下的中港股建议》的报告，称鉴于中美双边保护主义升级、美元转强及内地资金面收紧，建议港股投资者以防守为主。

　　资本市场环境若迎来大幅调整，意味着部分未能及时IPO的科技企业将“输在起跑线上”。目前港股、美股的IPO窗口期时间不多了，这或许是小米、美团点评、矿机生产商等企业扎堆上市的重要原因。

　　矿机巨头IPO前景几何？

　　实际上，从去年后半年开始，投资者对港股上市的新经济企业追捧热度已大不如从前。包括众安在线、易鑫集团、雷蛇等，目前的股价都已跌破发行价，备受关注的“新物种”小米近期招股认购也遇冷。在这种形势下，矿机公司IPO前景如何？

　　多位业内人士表示，矿机公司IPO估值将直接影响投资者的态度，以及上市后的股价表现。

　　“如果估值在15倍以内，问题不是特别大。投资者还是会炒一炒，尤其是龙头公司会更受认可”，郑迪认为，矿机生产属于长周期行业，预计市场不会给这些矿机巨头过高的估值。

　　在孙航看来，矿机厂商如果赶在二季度财报（很可能数据不佳）发布前，以较高的估值上市，未来业绩能否撑得起高估值就值得怀疑，股价也可能面临较大的下行压力；反之，如果在二季报公布后，以低估值登陆资本市场，股价的下行压力反而可能小一些。

　　张洪为预计，矿机巨头的IPO表现初期估计比大盘好，毕竟从事的行业毛利率高于其他行业。但中长期表现依赖于比特币的市场行情，投资者投资矿机巨头，还是看好区块链的后续发展，特别是短期内数字货币行情能否反转。

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