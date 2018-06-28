以中国为代表的数字支付企业正进入越南市场

【环球网科技记者 王楠】据亚太地区咨询公司Solidiance的研究显示，去年越南金融科技市场规模已达到44亿美元，到2020年将突破78亿美元。

世界上许多大公司都加入了越南支付市场。国际金融巨头高盛集团和渣打集团表示对越南电子钱包运营商MoMo的投资将增加2800万美元,而硅谷著名风投公司“500 Startups”也决定成立一支面向越南、价值1000万美元的基金。

2017年底，中国阿里巴巴旗下的金融服务子公司蚂蚁金服已经与越南国家支付公司(NAPAS)签订了一份战略合作协议,该公司将允许中国游客在越南各地旅行时使用支付宝。尽管近日,越南单方面宣称支付宝和微信支付在本国属于“非法支付结算”，并全面禁止。

不过，虽然支付宝微信在越南发展受阻，另一家来自中国的“正规军”——中国银联负责运营国际业务的子公司银联国际宣布，将与越南最大的二维码支付收单机构——越南支付解决方案股份公司(VNPAY)签署合作协议，今年10月底前开通当地3万家商户支持银联二维码。逐步开通VNPAY旗下所有支持二维码支付的线下商户受理银联二维码。同时，双方将共同拓展当地网上商户的二维码受理，持卡人可以通过银联二维码在线购买机票、电影票等。

越南当地的支付公司Payoo的首席执行官Trung Linh表示，越南和外国的电子钱包在技术上并没有很大的差距，支付服务提供商的竞争优势在于其财务能力。

“长期拥有大量资本的公司将能够在越南稳定地发展，与电子商务公司一样，支付公司仍然需要花钱来吸引更多的用户，并且扩大他们的运营网络。”Trung Linh说。

据外媒报道称，目前越南正在建设无现金社会，计划在2020年实现现金支付比例降至10%以下。

当地银行业专家Bui Quang Tin表示，新支付模式的引入不可避免地撼动了传统金融行业的地位。

随着外国支付服务公司的进入，越南本土银行正在渐渐失去市场。

“越南的银行仍在忙于收取手续费用，但支付公司并没有，他们在以较低甚至没有手续费用来吸引用户，巨大的资金来源将比他们从服务中收取费用要划算的多。”Bui Quang Tin说。