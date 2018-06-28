今年最大规模苹果下架：中国区单日下架App数量超4万

【环球网科技报道】今日App Store呈现出大规模下架App的现象，数据显示，目前中国区已下架了四万余款App，此次是苹果开发者大会后，苹果第一次有针对性的大动作。除中国区之外，美国、日本、韩国同样有类似下架情况发生。

七麦研究院分析师向环球网科技表示，此次苹果清理的App最后更新时间集中在2015——2017年，而在5月6日时清理的App最后更新时间则集中在2013——2015年。说明今年，苹果开始对于清理的频率、力度逐渐加大。

本次下架名单中，下架的商务类App数量远超于作为以往下架最多的游戏类App，其下架量占下架总量的 18%；游戏类 App 下架量占总量的13%。此次针对商务类App清理时主要针对产品功能与选择类别不匹配的App居多，例如：母婴、游戏、竞彩、旅游等App均出现在商务分类中。