马云站台 区块链技术赋能金融有何看点

TechWeb 6月28日报道 文/小渔

“创业，就是要找到风口，赶到风口上，猪也会飞”，小米创始人雷军如是说。2010年，雷军看到智能手机发展的风口，创立了小米，八年时间便成功上市，可以说是众多创业者的榜样。

不过，在如今的时代，创业似乎缺少了某种实现内心梦想的冲动，更多的是为了实现在财务上的价值，而为了获得市场和投资人的青睐，创业者可以说是哪个行业火，奔向哪个行业。2018年已经过去一半，从整个市场的表现来看，区块链成为今年最大的风口，而金融领域将会是区块链技术的落地应用标杆。

值得注意的是，马云更是多次为区块链站台，表示看好区块链未来的发展。他认为，区块链技术对人类社会未来的影响之大超越大家的想象，我们必须专注区块链，希望我们的区块链为社会、为金融、为数据安全解决所有问题。

比特币等虚拟货币不是区块链的全部

2017年被称为区块链元年，比特币的火爆将区块链的概念带入大众的视线。2018年伊始，徐小平“All in 区块链”的喊话再一次助推了区块链概念的发展。现在来看，无论是创业公司还是传统公司，很多都将自己的公司理念与区块链挂在一起。

不过，在追赶风口的同时，很多人搞错了一件事情，比特币等虚拟货币只是区块链技术的一个实践应用，并不是全部。

中国信息通信研究院主任工程师、金融科技专业委员会办公室主任韩涵介绍称，区块链是一个共享的账本，它通过分布式的可共享的形式来进行记录和存储。同时，区块链也可以执行智能合约，在程序和脚本当中，来执行事先规定好大家普遍共识的规则。

但是，我们看到现在的区块链创业者更多的是在发币，用区块链的概念企图能够复制比特币的成功，很多用户自然而然也就成为了“韭菜”。

作为最早进入币圈的一批人，COBO钱包创始人“神鱼”对TechWeb表示，当时国内圈子还很小，只有几千人的规模。八年后，比特币真正火了起来，而火起来的背后除了区块链技术的优势外，更多的是高额的回报率，可以让很多人一夜暴富的回报率。

时势造英雄，自然也就有败者。有的人凭借虚拟货币发家致富，也有的人日亏百万。在这样的背景下，关于虚拟货币、区块链泡沫的言论四起，即便现在的币圈仍是十分热闹。

对此，马云曾经在公开场合不止一次的表示，区块链技术本身不是泡沫，但比特币有可能是泡沫。

度小满金融区块链负责人李丰则认为，比特币之后，尤其是数字货币之后，区块链技术本身就有了很多的发展，所以区块链技术目前和数字货币已经不能够划等号。并且，从圈子来说，也已经变成了币圈跟链圈两个发展的圈子了。

结合区块链去中心化、不可篡改、可追溯等特点，金融领域已经成为区块链技术率先应用的领域。无论是传统银行还是蚂蚁金服、京东金融这样的金融科技企业，都在积极探索区块链技术的落地。

区块链技术优势解决金融场景痛点

2018年五月份，工信部对外发布了《2018中国区块链产业白皮书》（以下简称《白皮书》），称区块链正在成为社会诚信体系的重要支撑，其应用呈现多元化，从金融延伸到实体领域。

当前，业界普遍认为，经过长时间的发展，区块链已经处于2.0阶段，可以利用区块链技术实现很多智能合约的应用，包括金融级的应用。在2.0阶段之前，则是数字货币阶段。

在玖富集团区块链首席架构师李利勇看来，区块链更是开启了一个价值互联网的时代。他表示，区块链是一个信任的价值，是价值互联网的一个底层技术。相比较过去的信息互联网，价值互联网是在信息互联网的基础上，传递的不仅仅是信息流是一个价值交换的平台，更是搭建了一套信用的体系。

对于金融行业来说，区块链主要能带来四个方面的价值和改变：第一，在机制层面。区块链相关的技术，包括非对称的机密算法和分布式的技术，使得把在金融行业当中参与的各方之间有更强的信任关系，使得各类中介的角色被技术实现有效的替代。

第二，成本方面。区块链技术降低了很多交易的成本。金融行业交易成本其实之前都是中介机构获取，通过技术的手段，来降低信息传递的成本，降低错误。同时，提高金融本身的效率，也能够对于金融成本实现大幅度的降低。在区块链技术上，清结算是一步完成的，所有都是数字及时来结算的，对于时间、人力，甚至能源都有很好的降低。

第三，安全性方面。区块链对于数据的健全，个人隐私的保护，安全加密，还是发挥了比较重要的作用。

第四，监管层面。通过区块链系统所构建的监管链条，使得整个环节里的每一步都非常得开放和透明，也会降低监管成本。

具体来看，在供应链金融下，涉及到的机构主要有银行、核心企业以及上有的供应商和下游的经销商。对于第三方增信机构来讲，鉴定各种真伪，确定信任度需要耗费很长的时间，并且也会导致费用较高。现在，通过区块链技术，则可以把供应链金融场景中涉及到的信息流、资金流上链，不可篡改，从而在整个区块链的网络中传递，从而降低时间以及费用成本。

而在票据市场中，涉及的痛点包括服务器的稳定性、信任度等。通过区块链去中心化、稳定性以及不可篡改的优势，可以减少在交易过程中的风险，从而提升效率以及稳定性。

对于借贷场景，利用区块链去中心化的特点，不通过第三方平台，借款人跟理财人之间便可直接达成，更加方便快捷，也更可靠。

此外，在跨境汇款以及资产证券化等场景，利用区块链去中心化、不可篡改的优势，也可以进一步降低成本费用，增加交易透明度。

国内金融科技公司积极布局 加速区块链技术落地应用

技术只有应用到实际场景中，解决问题，促进行业的发展才算是有更大的价值。对于金融行业来说，大量的实践已经证明区块链技术开始向实际的应用落地来发展。但同时我们也要看到，当前的区块链技术仍处于一个话题性很高，但是技术成熟度很低的一个状态。金融只是区块链技术落地的一小块，未来还需要延伸到更多的实体经济，其本身在技术本身上还有很长的路要走。

任何事物都有AB面，对于区块链来说，进入到具体的业务场景还面临着很多的挑战。业内相关人士认为，目前区块链还存在四个方面的问题：第一，技术层面不成熟的问题，比如它的性能，现在整体而言还是比较低的，每秒千万级的区块链技术，离真实应用还比较远。对于一个快速的、高频的业务场景还不能够支撑。

第二，对于系统整合层面，我们一个新的技术要真正介入到业务领域里边，必然面临着对于旧有系统的替代或者是对接。而区块链系统的架构，和传统的一些系统本身就有很大的差异，尤其现在金融行业，金融行业基本都是中心化管理的，像这类新的技术和新的机构之后，和原有的系统对接来说会存在很大的难度，也需要很长时间来磨合。

第三，价值认可层面。当前，区块链虽然非常热，但是它的接受程度相对来说还是不高的。对于真正很多做业务的人员来说，对待区块链心里还是比较审慎的态度比较多，存在很大的顾虑。

第四，隐私保护层面。区块链的特点是防篡改，所以写入区块链的数据之后，很难去进一步修改。那么对于一些个人信息、企业的商业秘密类似的数据，在上链之后，是否救不能够再删除或者修改了成为大家心中的顾虑。

话题热度高，技术成熟度低，是区块链当前不可否认的现状。但是，就像研发芯片一样，只有在规模性的落地应用之后，技术才会变得更加成熟。值得注意的是，在区块链技术的推广发展中，国内金融科技公司起到了举足轻重的作用，不仅成为技术的早期研究者，更是利用自身的优势，加速区块链技术的落地。

应用一：蚂蚁金服推出区块链跨境汇款服务 可实现秒到账

传统的跨境汇总由于涉及多个参与方，串联模式需要汇款信息一步一步传递确认，时间上一般需要10分钟到几天不等。而在费用上，由于是跨境服务，导致手续费也较高，还存在安全方面的问题。

日前，蚂蚁金服方面宣布，全球首个基于区块链的电子钱包跨境汇款服务正式在香港上线，港版支付宝AlipayHK的用户可以通过区块链技术向菲律宾钱包Gcash汇款。相比较下，区块链通过分布式共享账本与智能合约将其升级为并行，实现了交易信息的实时共享，节省了大量的传递时间和对账结算成本，使得实时到账、低成本、汇率优成为可能。

在安全性上，因为区块链具有账本不可篡改和智能合约等技术特点，使得跨境汇款的各参与方有了实时、可信的信息验证渠道，汇款有迹可循。并且，香港和菲律宾的监管机构可以对个人跨境汇款链路进行实时、全程监测，进一步提高了时效性。

在此前的一次采访中，蚂蚁金服副总裁刘伟光曾对TechWeb表示，区块链作为新兴技术，蚂蚁金服一直很看重其在金融场景下的应用，并且一直在研究和落地实验，对于整个行业来说也具有推动作用。根据蚂蚁金服官方介绍，蚂蚁区块链的申请技术专利数量在全球互联网公司中排名第一，目前，其在大规模交易处理能力、隐私保护、跨链等三个方向取得突破。

蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋还称，区块链的真实价值正在开始显现，蚂蚁区块链不做“空气币”，不做违反法律法规的技术应用，不做任何伤害用户数据安全和隐私的行为。

应用二：京东金融利用区块链技术发行白条ABS

对于资产证券化业务来说，痛点在于主体多、交易透明度低、数据流转效率不高以及信任方面等。随着区块链技术的不断成熟，利用去中介化、不可篡改以及共识机制等特点，可以加快数据之间的流转，实时监控资产的真实情况，并进一步降低成本。日前，京东金融方面就宣布，计划在区块链上发行资产支持证券（ABS）。

据了解，京东金融将ABS云平台区块链底层技术进行了完善，建立了多方独立部署的联盟链，先由各方在独立环境单独部署，再实现组网。同时，还建立了支持各类资产的业务底层。

除此之外，在早些时候，京东还宣布将在今年推出一个专有的区块链即服务平台，与华为、甲骨文、IBM和微软合作一同开始提供区块链相关服务。

应用三：宜信翼启云服推出Blockworm BaaS区块链云平台

由于涉及应收款、预付款，以及物流和仓储等，链条、交易节点较多，供应链金融与区块链技术共性凸显，因此也成为区块链技术最先落地的重要应用场景之一。

日前，宜信公司旗下翼启云服对外发布Blockworm BaaS区块链云平台，并向企业端客户开放免费试用。据介绍，企业接入Blockworm BaaS平台后，可以“开箱即用”的使用区块链技术，快速构建适合自己的区块链服务。

针对“区块链+供应链金融”为企业带来的价值，宜信翼启云服负责人、翼启云服供应链金融首席创新官刘灏对TechWeb等媒体表示，区块链技术可以降低融资门槛、提高融资效率、智能风险管控以及累积信用资产。他称，利用区块链技术，将信息流、物流、资金流和商流都放在区块链平台上自由流转，所有的数据都可查、可追溯，确保资产和数据的真实，极大提升供应链金融融资效率。

除此之外，包括百度以及微众银行等，也都将区块链技术与当下的金融场景相结合，推出相对应的解决方案，加速推进区块链技术的实际落地应用。

写在最后：

每个人都想借助风口成就自己，但是，只有每个人提升自己，才能让风口的风更大。否则，风过后，只能摔得更惨。作为目前最大的风口，区块链更应该落实的是技术应用，而不是表面的炒概念。当下，金融场景只是区块链技术落地的一小部分，虽然小有成就，但离发挥最大的价值还有不小的距离。