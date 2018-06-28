拿下二手车电商第一股 优信的营销战还将继续

简介：虎牙在纽交所拿下游戏直播第一股一个月半后，纳斯达克迎来了中国二手车电商第一股——优信。

作者：赵陈婷

争先恐后上市的中国互联网企业们正忙着在资本市场创造一个个新的记录。

虎牙在纽交所拿下游戏直播第一股一个月半后，纳斯达克迎来了中国二手车电商第一股——优信。

北京时间6月27日21点30分，优信正式登陆美股资本市场。

优信本次IPO每股发行价为9美元，加上同时发行的可转债，共募集资金4亿美元。

这也意味着，优信在上市前夕下调了发行价和融资规模。在此之前，优信计划IPO的规模是5.47亿美元，预计发行价格在10.5~12.5美元区间。

对于上市募集的资金，优信创始人、董事长兼CEO戴琨敲钟前通过连线方式接受包括第一财经在内的媒体采访时表示，资金将主要用于提升交易服务能力，加强技术研发力度，以及一般性支出（不排除未来进行投资及并购），优信二手车将持续打造线上线下一体化二手车交易平台。

此外，戴琨还强调优信未来还将保持营销的水平，因为这是公司的重要战略之一。

而这次上市也让戴琨成为最大的赢家。

2011年创立优信之前，戴琨的身份是易车副总裁戴琨，而优信也曾获得易车董事长李斌的天使投资。随后优信进行了多轮融资，但戴琨一直保持了较高的持股比例。

优信此前披露的招股书显示，上市前，戴琨持有优信24.9%股权，为公司第一大股东。优信的主要机构股东为Jeneration Capital持股比例为22.3%、Kingkey附属实体持股比例为14.8%、Redrock Holding Investments Limited（华平投资）持股比例为14.1%。

此外，百度（香港）有限公司持股比例为10.0%、老虎环球附属实体持股比例为9.0%、Hillhouse UX Holdings Limited（高瓴资本）持股比例为8.4%、Xin Gao Group Limited持股比例为6.0%、LC附属基金（君联资本）持股比例为7.4%。

尽管在融资方面成绩不俗，但是二手车电商堪称O2O出行之后最为烧钱的战场。

而优信的业绩数据也证实了这一市场的砸钱速度。

优信招股书显示，2017年，公司营业收入为19.51亿元，同比增长136.7%；但2017年，优信在销售和营销上的投入为22.03亿元，占同期总收入的112.9%。这意味着，优信在营销推广上的投入已超过了其全年总收入。

但在运营上的疯狂烧钱已经是二手车市场竞争中的常态，这几年几大二手车互联网平台都在大把花钱进行声势浩大的“广告战”。

而这背后，优信率先赴美IPO的并没有让这两年火热的二手车电商“烧钱大战”降温。这个市场上，玩家和资本还表现得相当活跃。

公开信息显示，今年3月初，旗下包含瓜子二手车直卖网、毛豆新车网的车好多集团宣布，完成8.18亿美元C轮融资，紧接着的4月下旬，人人车宣布已经获得3亿美元新一轮投资，由高盛集团领投；6月初，定位收车平台的车置宝宣布完成8亿元人民币D轮融资，而汽车之家也宣布以可转债形式投资线上拍卖平台天天拍车1亿美元。

因此，优信的这次赴美上市也被普遍解读为希望在二级市场上拿到更多的弹药。

对于这一点，戴琨本人也并不回避。

在上市敲钟前接受媒体采访时，戴琨表示，上市可以帮助优信在资本市场层面上创建了更好的融资能力，也帮助优信去建立了一个更加有公信力的企业形象。

不过，优信的上市并不是二手车电商营销战的终结。

戴琨强调，营销和品牌是公司的战略之一。优信希望通过品牌的持续投入，在中国建立让消费者对在线购买二手车这样一个概念，和思想不断的转化，这一部分优信会持续去推动。

但从利润上来看，优信的毛利率已经在好转。

上述招股书显示，优信2018年第一季度毛利率为66%，高于上一季度的65%，也高于上年同期的58%。

此外，优信2018年第一季度运营亏损4.52亿元，较上一季度的运营亏损4.83亿元有所收窄，优信2018年第一季度运营利润率为-70%，差于上一季度的-69%，好于上年同期的-128%。