花椒直播与六间房合并 直播行业已到洗牌尾声

原六间房创始人兼首席执行官刘岩将出任新集团CEO。

原标题：花椒直播与宋城演艺子公司六间房合并，直播行业已到洗牌尾声

来源：界面新闻

作者：刘燕秋

“六间房”这个有些时代感的名字再度出现在人们视野中是因为和花椒直播的合并。

6月27日下午，创业板上市公司宋城演艺公告称，旗下全资子公司北京六间房科技有限公司将与北京密境和风科技有限公司（花椒直播运营主体）进行重组。重组后两个品牌保持独立运营，原六间房创始人兼首席执行官刘岩将出任新集团CEO。

本次重组，六间房作价34亿元，花椒作价51亿元，组成新的集团公司。重组完成后，花椒全体股东占重组后主体60%股权，宋城演艺和战略股东合计占重组后主体40%股权。重组后的六间房将不再作为宋城演艺的的并表子公司。此外，公司拟向适格投资者转让部分六间房股权。

公告在特别事项说明部分披露，北京密境和风科技有限公司于2018年2月24日成立了全资子公司——杭州全赢互动网络科技有限公司，截至资产评估报告出具日，尚未出资，也未开始经营。

公告也披露了密境和风这家公司最新的股权变动情况。2018 年 2 月 27 日，广州镭晨投资咨询有限公司以 15,000.00 人民币价格将其持有的北京密境和风科技有限公司 4.55%股权转让给控股子公司宁波梅山保税港区花播盛开股权投资合伙企业，股权变更后结构如下:

根据艾媒咨询发布的《2018中国手机APP春季指数·移动直播》报告，在泛娱乐类直播月活方面，YY以2126.23万活跃用户规模占据榜首，花椒直播以1824.50万活跃用户规模位居第二，在用户增长方面，花椒同样位居第二位。

不过，当直播平台的红利期过去之后，花椒也在寻求新的发展方向。就在这次合并前一个月，花椒直播宣布推出面向PC端的直播产品“猫啵”，花椒联合创始人于丹也提出了双线运营的发展策略。

六间房则是国内最早做PC直播平台的公司。2006年上线，最初定位于UGC视频内容平台，在经历几次探索后，六间房确立了秀场直播的定位。但和同期模式类似的YY相比，六间房此前经营业绩并不算好，在被宋城演艺收购之前，其2013年度和2014年度分别实现营业收入2.81亿元、4.46亿元，净利润为4183.13万元和-4702.25万元。

2015年被收购后，六间房业绩一度快速发展，甚至推动了宋城演艺的整体业绩。宋城演艺2016年年报显示，宋城演艺全年实现营业收入26.44亿元，同比增长56.05%；归属于上市公司股东的净利润为9.02亿元，同比增长43.10%；基本每股收益0.62元。六间房作为宋城演艺的子公司，其2016年营业收入10.90亿元，占2016年宋城演艺营业收入的41.23%。

但在经历了两年的高速增长后，六间房的增速出现下滑。2017年上半年，六间房实现营业收入5.88亿元，净利润1.36亿元，与之前的营收增速相比，六间房2017年上半年增幅明显放缓，推出的移动端产品也难以在市场中占据领先地位。甚至有分析认为，如果不是线上直播业务的拖累，宋城演艺或许能够获得更高的业绩增速。

直播行业已经走过了高速发展的时期，就在不久前，王思聪的熊猫直播也被传出资金链断裂，这个曾经的风口行业如今已经没那么性感，能合并或上市的终归是少数，倒下的公司不计其数，此次六间房和花椒直播的合并可谓行业洗牌的又一案例。