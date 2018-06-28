互联网广告整治行动：重点打击网络虚假违法广告

原标题：互联网广告须“新病新治”（互联网前沿追踪）

作者：王玉琳

今年以来，浙江查办互联网广告案件1055起，罚没款1083.57万元，互联网广告违法率同比下降20%；江苏共查处互联网违法广告案件644件，行政约谈相关媒体、企业365次；辽宁省工商局共监测互联网广告近20万条次，开展行政约谈36次……

6月，国家市场监管总局等8部门联合发布《2018网络市场监管专项行动（网剑行动）方案》，网络虚假违法广告等违法行为成为重点打击对象。

早在今年年初，原国家工商行政管理总局明确要求组织开展对1000家省级以上主要媒体和1000家主要网站的广告抽查监测，初步实现对1000个App和1000个公众号互联网广告的监测……随着整治工作逐渐加码，打击虚假违法互联网广告的成果不断显现。不过也应看到，新的问题正在滋生。

多地亮剑 技术手段待提升

湖南长沙绝味食品营销有限公司利用互联网发布的促销广告中，文字、图片内容低俗媚俗，违背社会良好风尚，被处以罚款60万元；北京字节跳动科技有限公司自2016年6月起，通过手机端应用程序发布多条未取得医疗广告审查证明的医疗广告，被没收广告费共计23万余元，罚款70万余元……4月，国家市场监管总局公布一批典型虚假违法广告案件，曝光多家知名企业的互联网广告违法行为。

自4月起，全国互联网广告专项整治工作集中实施，各地监管部门纷纷亮剑，互联网广告监管进入“最严模式”。

旅游类网站、App违法广告高发，保健食品、化妆品等行业违法广告集中，微信公众号等企业自媒体广告违法态势上升……近日，上海工商和市场监管部门针对互联网广告发布风险警示。全市广告案件中互联网广告案件的占比，已由2015年的50%逐年上升至2017年的80%。

“我们全面开展互联网广告专项整治，坚持线上线下一体化治理，严厉打击医疗、医疗器械、药品、保健食品等重点领域违法广告案件。”浙江省工商局广告处相关负责人介绍，浙江省充分发挥全国互联网广告监测中心落地浙江的优势，出台规范性文件《浙江省互联网媒介广告信用评价管理办法（试行）》，率先开展互联网广告信用评价工作。

2018年1至5月，河南郑州市工商局共转办互联网各类虚假违法广告67件，占转办案件总量的51%，相比去年同期增长21%。从违法线索的来源平台分布看，互联网虚假违法广告主要集中在企业自建网站、交易平台类网站、门户类网站和微信等4个领域。

对此，华东政法大学法律学院教授练育强表示，各地网络广告监管者应当借鉴全国互联网广告监测中心的有益经验，积极提升监管的信息化技术水平，从而实现“以网管网”。

中国政法大学商法研究所所长王涌认为，当前互联网已经成为人们日常交流和商业交易的重要形式，互联网广告呈爆炸式发展是必然。作为互联网经济的一部分，互联网广告的发展需要扶持，也需要治理。

套路翻新 广告整治存盲区

随着互联网渠道不断拓宽，用微信公号进行宣传、在视频直播中加入口播、在互动百科上“篡改”内容、假借新闻资讯之名却不标注广告标识，互联网广告模式花样百出。

记者在QQ群查找栏输入“评价收购”这一关键词，即搜索出“淘宝评价收购8元”“高佣金天猫评价收购群”等群名，甚至有的在介绍信息中就有“3元一条，追评1元一条”的“明码标价”。据业内人士介绍，刊发这些信息的人统称为“网络广告师”，借助电商平台的买家评价进行商业推广，有些甚至已经形成多层代理结构，相比传统互联网广告更难甄别和监管。

王涌指出，重拳治理之下，虚假违法互联网广告受到有力打击，但也存在整治“盲区”。互联网广告覆盖网页、微信微博、手机App等多种渠道，形式多样，普遍存在核实困难、证据固定难等问题。虽然《互联网广告管理暂行办法》做了一定规范，但在实际操作中界定法律关系与法律责任有一定难度。

练育强建议，除了网络监管部门大力执法，网络服务提供者、平台经营者们因与广告发布者有着更直接的接触，应当严格履行事前审核、事后删除等管理责任；网民发现虚假违法互联网广告时，也应积极举报配合监管。各方联手、形成合力，才能进一步净化互联网广告环境。