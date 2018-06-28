朋友圈六月十大谣言：点击特朗普患中风的图片中病毒

原标题：微信朋友圈六月十大谣言：打开《特朗普患中风》的图片会中病毒

【TechWeb报道】6月28日消息，网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我们在刷朋友圈的过程中，经常会看到各种各样危言耸听的消息。昨天，微信官方公众号“谣言过滤器”对外公布了2018年6月份朋友圈十大谣言，包括8女子凌晨乘坐滴滴遇害被分尸、打开《特朗普患中风》的图片会中病毒以及4高考700分都上不了清华北大等。

日前，网上有传言称，杀人犯张X华 连州中学02届毕业生，连州镇榃升乌桕塘人，素龙包木瓜场老板，做夜场烧烤，兼职滴滴司机，于2018年6月17号凌晨四点左右在市政广场附近接到女乘客欧某，乘客察觉不对劲便想下车，被张某使用暴力阻拦，车内发生打斗，车辆动静较大。欧某不敌男子张某并被杀害强奸，并将分尸放于木瓜场里私人冰箱。

对此，罗定警方发布通报，称该女子系上错车，被嫌犯带至农场后性侵杀害，嫌疑人已于19日下午被警方控制。警方也对编造“滴滴司机杀人”、“分尸”等虚假信息的网友进行了批评教育，并处以治安处罚。

同时，网上还有传言称，如果收到《特朗普患中风》的图片，请不要打开，立即删除，现在已经确认，这是比较极端的韩国网络青年，攻击中国人电脑和手机，会使电脑丧失一切信息。

微信方面表示，此为各类以“紧急通知”名义来传播不实信息的内容变种之一，目的在于夸大渲染网络安全风险。谣言内容一般为假借各种文件名称名义，告知用户不要打开，否则会中毒，甚至导致账户财产损失。类似谣言有“微信红包图片是病毒”“新版人民币视频是病毒” “朴槿惠去世视频是病毒”等等。

除了上述谣言外，“热鸭梨水能抗癌”、“老喝冰水和饮料会导致肾虚”、“小孩被针扎晕后遭绑架”、“高考700分都上不了清华北大”、“臭豆腐配料含有屎”、“把一块磁铁用绳子挂在高处可预警地震”、“家庭困难的二本学生可以领取2000元助学基金’”以及“李宇春嫁给78岁的老外”也成为六月份最受关注的谣言。（老喵）