美政府实施诱捕行动 破获35家网络毒品和武器经销商

新浪科技讯 北京时间6月28日早间消息，在美国第一次诱捕行动中，来自国家部门——包括司法部、国土安全调查局、美国特勤局、邮政检查局和缉毒署——的执法人员装扮成买家，在全国各地搜捕了35家网络黑市交易商。

在本次诱捕行动开始前，相关官员已对美国全境超过65个目标进行长达一年的调查，涉及到90多个活跃案例。收缴物品价值超过2360万美元，包括麻醉药品、360万美元的黄金和现金，比特币采矿设备，价值超过2000万美元的加密货币，以及100多件武器，其中有一只手榴弹发射器。

本次行动是美国执法机构与该国日益猖獗的阿片危机持续斗争的一部分；缉毒署对网络黑市交易者在全国性药物成瘾流行中所扮演的角色表现出极大关注。

去年十一月，《华盛顿邮报》报道了19岁的特莱佛·哈顿（Trevor Harden）在网络黑市购买了40000片芬太尼，并把它们运到了南达科他州的张伯伦市。邮政检查员向缉毒署举报，哈顿被抓获。他承认企图占有并打算分销芬太尼——一种高度成瘾的止痛药，通常只能通过处方购买。

在讨论哈顿案件时，缉毒署发言人告诉《华盛顿邮报》，大多数阿片类药物都是通过互联网订购并邮寄给美国。

在最近结束的诱捕行动中，有关机构仅发出70张搜查令，就搜捕到大量非法麻醉品。缉毒署特别负责人詹姆斯·亨特（James J. Hunt）说，“当前，与毒品有关的死亡案件空前多发，我们面临的最大威胁之一是网络毒品走私。”

这不是第一次政府采取秘密行动打击网络黑市的非法交易者。去年，澳大利亚警方在布里斯班成立了特殊部门，铲除了一个成立近一年的恋童癖者论坛，后者发起和运营着最大的虐童网站。

由于越来越多针对网络黑市的诱捕行动取得成功，罪犯们越来越来发现，对于非法活动而言，他们的数字避难所并非安全无虞。(斯眉)